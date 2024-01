Expremiér Ódor povedie kandidátku Progresívneho Slovenska do eurovolieb, ale do hnutia zatiaľ nevstupuje (video)

Najaktívnejší europoslanci

24.1.2024 (SITA.sk) - Kandidátku Progresívneho Slovenska do volieb do Európskeho parlamentu povedie expremiér Ľudovít Ódor , ktorý stál na čele úradníckej vlády. Zároveň bude súčasťou širšieho a dlhodobého politického projektu PS a okrem vedenia eurokandidátky bude pôsobiť aj ako predseda správnej rady Progresívneho inštitútu, kde sa bude podieľať na tvorbe programu PS pre budúcnosť Slovenska.„Potrebujeme, aby zo Slovenska znel aj v Európskej únii znel silný hlas demokracie, právneho štátu, zahraničnopolitického kompasu a, samozrejme, odbornosť. A preto som veľmi rád, že sa k našej misii pridáva výrazná osobnosť politiky a slovenského verejného priestoru, bývalý premiér a bývalý vicepremiér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor ,“ povedal predseda PS Michal Šimečka Ódor kandiduje ako odborník a až po eurovoľbách sa rozhodne, či vstúpi aj do hnutia. Na popredných miestach kandidátky Progresívneho Slovenska v eurovoľbách budú aj súčasní jeho europoslanci Martin Hojsík Michal Wiezik , ktorí podľa Šimečku odvádzajú kvalitnú prácu a sú jedni z najaktívnejších europoslancov.

Ódor uviedol, že si váži dôveru ľudí, ktorú mal ako predseda vlády, a ako líder európskej kandidátky PS chce ľuďom ponúknuť svoje odborné a politické skúsenosti. Ako povedal, neplánoval tu dnes stáť, no ťažko sa mu pozerá na to, ako súčasná vláda unáša Slovensko.

„Keď som skončil ako premiér vlády odborníkov, nezdalo sa mi, že najväčším problémom Slovenska je, že tresty pre mafiánov a korupciu sú príliš vysoké. Agresívny hranatý valec ničí všetko, čo mu príde do cesty. Naivne som si myslel, že absolútnou prioritou by mali byť: budúca generácia, zdravotníctvo, verejné financie alebo sociálne slabšie skupiny. Nehovoriac o spôsobe vládnutia. Čím väčší lotor alebo diletant, tým má teraz väčšie šance na riadiacu funkciu v štáte,” uviedol Ódor.

Zámery PS vníma pozitívne

Bývalý premiér na tlačovej konferencii vysvetlil, prečo sa rozhodol prijať ponuku od predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Dôvodom je plán hnutia byť chrbticou pro-demokratickej slovenskej politickej scény. Veľmi pozitívne vníma, že PS chce osloviť ešte širšiu skupinu voličov a rozšíriť svoj záber na politickej mape.

„Ustavičného delenia a vzniku mini-strán už bolo dosť. Ja nechcem deliť, chcem násobiť. Preto som zástancom spájania pro-demokratických síl. Som rád, že aj v PS majú podobnú ambíciu a ponúkajú spoluprácu pre ľudí, ktorí by mohli osloviť ľudí zo stredu alebo možno aj mierne stredo-pravých voličov. Vznikla by tak silná a stabilná pro-demokratická chrbtica slovenskej politickej scény,” zdôraznil Ódor.

Vláda nemôže mať všetko

Podľa Ódora táto vláda nemôže mať všetko, pretože potrebujeme v Bruseli reprezentáciu, za ktorú sa nebudeme hanbiť. Naši partneri v EÚ potrebujú podľa neho vidieť, že sú na Slovensku sily, ktoré nesúhlasia so súčasným smerovaním krajiny.

„Potrebujeme ukázať, že do EP neposielame len politických dôchodcov, euroskeptikov alebo exotov. Slovensko by malo mať skutočnú reprezentáciu, na ktorú môžeme byť hrdí. Hanby už bolo dosť,” dodal Ódor.

Nadchádzajúce voľby označil za kľúčové aj podpredseda Európskeho parlamentu a PS Martin Hojsík. Hovorí, že pôjde o stret dvoch svetov a v PS spravia všetko pre to, aby dali ľuďom čo najlepšiu ponuku pre silné, úspešné a spravodlivé Slovensko v EÚ.„Vítam príchod Ľudovíta Ódora a teším sa na našu spoluprácu. Jeho ekonomický profil, premiérske skúsenosti a hodnotová výbava sú najlepšími predpokladmi nielen pre lídrovanie kandidátky a víťazstvo Progresívneho Slovenska vo voľbách, ale predovšetkým pre silný europoslanecký mandát v prospech voličov a demokracie,“ uzavrel Hojsík.