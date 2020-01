Expremiéra Vladimíra M. znova vyšetrujú, v kauze amnestie obnovili trestné stíhanie

Generálna prokuratúra preskúmala spis

Únos prezidentovho syna

30.1.2020 (Webnoviny.sk) - Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave obnovil trestné stíhanie bývalého premiéra Vladimíra M. (ĽS - HZDS). Týka sa to zneužitia právomocí verejného činiteľa v kauze amnestií. Agentúre SITA to potvrdila hovorkyňa KR PZ v Bratislave Lucia Mihalíková. Ako prvá o tom informovala ešte v stredu 29. januára vo svojom večernom spravodajstve televízia Markíza.V trestnej veci udelenia amnestií Vladimíra M. sa generálna prokuratúra po preskúmaní vyšetrovacieho spisu nestotožnila s uznesením vyšetrovateľa KR PZ v Bratislave z 24. júla 2019, ktorým zastavil trestné stíhanie.Generálna prokuratúra uložila 25. novembra 2019 pokynom Krajskej prokuratúre v Bratislave zabezpečiť vydanie uznesenia o začatí trestného stíhania. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová.„Uvedený pokyn Generálnej prokuratúry SR bol splnený a dňa 12. 12. 2019 vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave vydal uznesenie o začatí trestného stíhania za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa. V súčasnosti prebieha vyšetrovanie tohto trestného činu,“ vysvetlila Predajňová.Pôvodné rozhodnutie polície o zastavení trestného stíhania z leta 2019 dozorová prokurátorka odsúhlasila. Podozrenie pre zneužitie právomoci verejného činiteľa pramenilo z udelenia amnestií v kauze únosu prezidentovho syna Michala Kováča mladšieho v roku 1995.Na tento skutok udelil Vladimír M. svojho času amnestie, ktoré boli zrušené Ústavným súdom SR v roku 2017.