Expremiérovi Matovičovi nedôveruje čoraz viac ľudí, prieskum ukázal poriadne vysoké číslo

aktualizované 18. apríla 2021, 14:08



Prvenstvo si udržala prezidentka

Kollár stúpol, Sulík naopak

Kotleba dopadol rovnako ako Matovič

18.4.2021 (Webnoviny.sk) -Súčasnému ministrovi financií SR a expremiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) nedôveruje 84 percent opýtaných. Jeho dôveryhodnosť tak naďalej klesá.Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza, ktorý sa so vzorkou 1 001 respondentov uskutočnil od 31. marca do 7. apríla. Televízia ho zverejnila v dnešnej relácii Na telo s Michalom Kovačičom.Matovičovmu nástupcovi, Eduardovi Hegerovi (OĽaNO), dôveruje 29 percent opýtaných.Prezidentka SR Zuzana Čaputová si v prieskume udržala svoje prvenstvo. Dôveru jej vyjadrilo takmer 60 percent respondentov. V porovnaní s prieskumom z januára 2021 však klesla o šesť percentuálnych bodov.Za prezidentkou nasledoval Peter Pellegrini (nezaradený), ktorému vyjadrilo dôveru 41 percent opýtaných. Trojicu uzatvoril súčasný premiér Heger s 29 percentnou podporou.Za ním tesne nasledovali predseda parlamentu a predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár (28 percent), minister hospodárstva a predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík (27 percent), ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a predsedkyňa strany Za ľudí Veronika Remišová (26 percent). Predseda strany Smer - sociálna demokracia Robert Fico získal 24 percent.Kollár v porovnaní s januárom stúpol o osem percentuálnych bodov, Sulík však klesol o desať percentuálnych bodov. Pri posledných dvoch uvedených politikoch ide o najväčší skok a pokles v prieskume.Pod dvadsať percent získal dôveru predseda hnutia Republika a europoslanec Milan Uhrík , ktorý získal 18 percent. Predseda Kresťansko-demokratického hnutia (KDH) Milan Majerský a predsedkyňa Progresívneho Slovenska (PS) Irena Biháriová získali zhodne po 16 percent. Biháriovej však podľa prieskumu nedôveruje o 14 percentuálnych bodov viac ľudí ako Majerskému.Predsedovi strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko Marianovi Kotlebovi prejavilo dôveru 15 percent respondentov. Rovnaké množstvo vyjadrilo svoju dôveru aj Matovičovi.