Exprezident Gruzínska Saakašvili vo väzení skolaboval, už sedem týždňov drží hladovku

18.11.2021 (Webnoviny.sk) - Väznený bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili, ktorý už sedem týždňov drží hladovku, vo štvrtok spadol a stratil vedomie. Informoval o tom jeho právny zástupca.Beka Basilaja bol podľa vlastných slov vo väzení navštíviť Saakašviliho, keď skolaboval. Z návštevnej miestnosti exprezidenta odniesli na nosidlách a jeho stav je stabilizovaný.Zdravotnícky panel, ktorý zostavil úrad verejného obhajcu, však vo štvrtok informoval, že Saakašviliho zdravotný stav sa zhoršuje a mali by ho premiestniť z väzenskej nemocnice na verejnú kliniku, kde by mu poskytli adekvátnu starostlivosť.Saakašvili podľa odborníkov trpí neurologickými a obličkovými problémami.Saakašvili, ktorý bol prezidentom v období 2004 - 2013, v roku 2013 odišiel do exilu na Ukrajinu a získal tam občianstvo.V Gruzínsku čelí až šesťročnému väzeniu, keďže ho tam v neprítomnosti odsúdili za zneužívanie moci. On odsúdenie odmieta ako politicky motivované.Zatkli ho 1. októbra, keď sa po niekoľkých rokoch vrátil do Gruzínska, aby povzbudil opozíciu pred komunálnymi voľbami v krajine.