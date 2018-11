Exprezident Janukovyč sa nedostaví na zajtrajší súd

Na snímke Viktor Janukovyč. Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 18. novembra (TASR) - Právnik zastupujúci bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča v nedeľu povedal, že jeho klient sa v pondelok nedostaví na súd v Kyjeve z dôvodu zranenia, ktoré utrpel pri tenise. Informovala o tom agentúra AP.Právnik Alexandr Gorošinskij pre ruské médiá uviedol, že Janukovyč sa nemôže dostaviť na súd, pretože musel byť hospitalizovaný so zraneniami chrbtice a kolena, ktoré mu znemožňujú pohyb.Janukovyč, ktorý bol ukrajinským prezidentom v rokoch 2010-14, čelí obvineniam v súvislosti so zradou. V pondelok mal súdu poskytnúť záverečné vyjadrenie. Gorošinskij povedal, že bude žiadať zmenu dátumu súdneho konania.Janukovyč v novembri 2013 odmietol podpísať asociačnú dohodu medzi Ukrajinou a Európskou úniou, čo vyvolalo krvavé protesty v Kyjeve a vo februári 2014 viedlo k jeho zosadeniu a úteku do Ruska.Ukrajinská prokuratúra ho obžalovala z vlastizrady, narušenia zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny a napomáhania ruskej agresii. Pre prezidenta navrhuje doživotný trest odňatia slobody.