Exprezident Saakašvili sa postavil pred súd, pred budovou zatiaľ vyčíňali jeho priaznivci (video)

Neuznáva autoritu prokuratúry a úradov

Exil a občianstvo na Ukrajine

Vo väzení držal hladovku

29.11.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili sa v pondelok postavil pred súd pre obvinenia zo zneužitia úradnej moci. Pojednávanie na súde v Tbilisi sa týkalo násilného rozohnania protestu v roku 2007 a bolo to po prvý raz od jeho zatknutia v októbri, čo sa exprezident objavil na verejnosti.Saakašvili na súde vyhlásil, že neuznáva autoritu prokuratúry, a odsúdil aj ďalšie gruzínske úrady.„Celý svet sa čuduje, že vás oslovujem cez túto sklenenú stenu namiesto toho, aby som sa voľne prechádzal po krajine, ktorú som vybudoval,“ povedal bývalý prezident.Pojednávanie viedlo k potýčkam medzi Saakašviliho podporovateľmi a políciou. Niekoľko ľudí polícia zadržala.Saakašvili, ktorý bol prezidentom v období 2004 - 2007 a 2008 - 2013, v roku 2013 odišiel do exilu na Ukrajinu a získal tam občianstvo. V Gruzínsku čelí až šesťročnému väzeniu, keďže ho tam v neprítomnosti odsúdili za zneužívanie moci. On odsúdenie odmieta ako politicky motivované.Zatkli ho 1. októbra, keď sa po niekoľkých rokoch vrátil do Gruzínska, aby povzbudil opozíciu pred komunálnymi voľbami v krajine.Po zatknutí držal Saakašvili sedem týždňov hladovku. Ukončil ju 19. novembra po tom, čo úrady súhlasili, že ho prevezú z väzenskej kliniky do vojenskej nemocnice. Jeho právnici a lekár tvrdia, že mu to spôsobilo neurologické problémy.Saakašvili tiež čelí obvineniam súvisiacim s raziou v spoločnosti Imedi TV a zhabaním majetku jej majiteľa, zosnulého podnikateľa Badriho Patarkacišviliho.