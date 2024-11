Exprezident Schuster je zvedavý na sľuby Trumpa o ukončení konfliktu na Ukrajine, pre Slovensko je dôležité členstvo v NATO (video+foto)

6.11.2024 (SITA.sk) - Pre Slovensko nie je dôležité, kto sa stal víťazom amerických prezidentských volieb . Dôležité je členstvo krajiny v Severoatlantickej aliancii (NATO) . K výsledkom prezidentských volieb v USA to pre agentúru SITA uviedol bývalý prezident Slovenska Rudolf Schuster , ktorý je zvedavý, ako sa zvolenému prezidentovi Donaldovi Trumpovi podarí splniť jeho sľuby o ukončení konfliktu za našimi východnými hranicami.V boji o prezidentský post v USA favorizoval slovenský exprezident Kamalu Harrisovú . "Sú tam ale rôzne vplyvy a až teraz, keď sa to rozanalyzuje, prídeme na to, prečo sa to stalo tak a nie inak. Verím ale, že pre nás je jedno, či to bude jeden alebo druhý kandidát," okomentoval Schuster víťazstvo Trumpa v boji o Biely dom "Mnohí to berú aj politicky z toho pohľadu, že sa skončí vojna na Ukrajine . Nechajme, nech to dokončia tak, ako to bolo sľúbené. Lebo vždy pred voľbami, tak ako u nás, tak aj v celom svete, sú silnejšie reči ako skutky. Keby sa ale podarilo vyriešiť tú vojnu, na úkor nikoho, prestalo sa strieľať a umierať, bolo by to dobré. Len si neviem predstaviť ako," zhodnotil Schuster.Dodal, že pre Slovensko je dôležité, že je členom NATO. "Spojené štáty predsa len Európu neopustia, nech je prezidentom ktokoľvek. Prezident (Trump – pozn.) aj predtým sľúbil, že v tom bude prísnejší, ale ten reálny život aj silného prezidenta dostáva do týchto koľají, pretože je tam okolie, ktoré to drží. Sú tam senátori aj vedenie armády. Myslím si, že nikto nechce tretiu svetovú vojnu. Ekonomickú vojnu môžeme viesť, ale tiež len do určitých rozmerov, aby nám to nepoškodilo natoľko, žeby sa znížila životná úroveň," komentovala výsledky volieb amerického prezidenta bývalá hlava nášho štátu, ktorá stála na čele Slovenska v rokoch 1999 až 2004.