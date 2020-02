Exprimátor Nesrovnal označil Vallove vyjadrenia o pohľadávkach mesta za prejav neodbornosti a nekompetentnosti

Pochybenia v účtovníctve

5.2.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal považuje vyjadrenia súčasného primátora Matúša Valla o pohľadávkach mesta v objeme vyše 50 miliónov eur bez dlžníkov za prejav neodbornosti, nekompetentnosti a nekomunikácie. O výsledkoch kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) na bratislavskom magistráte informoval Vallo na utorňajšej tlačovej besede.„Ide pravdepodobne o tzv. duplicitné a fiktívne pohľadávky, vzniknuté pred rokom 2009 ich chybným preklopením (a tým pádom zdvojením) do nového informačného systému,“ uviedol pre agentúru SITA Ivo Nesrovnal.Kontrolóri poukázali na vážne pochybenia v účtovníctve, najmä pokiaľ ide o evidenciu a vymáhanie pohľadávok. Najzávažnejšie zistenia vyplývajúce z kontroly NKÚ sa týkali správnosti a úplnosti vykazovania pohľadávok, ich vymáhania a odpisovania.„Práve počas môjho mandátu (2014-2018) došlo k historicky prvej kompletnej inventarizácií pohľadávok a majetku mesta a ich zapojeniu do rozpočtu. A na základe tejto inventarizácie sa identifikovali chybné účtovné závery z minulosti, o ktoré teraz ide. Tieto skutočnosti boli uvedené v každej závierke počas môjho pôsobenia v meste, ktoré boli riadne a podľa zákona auditované, a ako súčasť záverečného účtu každoročne schválené mestským kontrolórom a zastupiteľstvom,“ dodal Nesrovnal.Ako povedal na tlačovej besede riaditeľ sekcie financií na magistráte Matúš Lupták, mesto má asi 50 miliónov pohľadávok, ku ktorým nie je žiadna dokumentácia.„Nevieme, ako sa to v tom účtovníctve ocitlo. V objeme 50 miliónov môžu byť veci, ktoré nám niekto dlží a neviem o tom, ale môžu tam byť aj chybné záznamy,“ povedal Lupták. Podľa Nesrovnala by však mesto malo mať všetky dostupné informácie.„Informácia o pohľadávkach a popis celej situácie, ďalších postupov a povinností bola súčasťou odovzdania agendy novému vedeniu mesta v roku 2018. Takže mesto disponuje všetkými potrebnými informáciami. Bratislava by si rozhodne zaslúžila viac odbornosti, viac premýšľania a menej senzáciechtivého marketingu,“ dodal Nesrovnal.