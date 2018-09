Exriaditeľ TV Markíza Pavol R. sa pravidelne chodí hlásiť na súd

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 17. septembra (TASR) - Bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol R. sa pravidelne dostavuje na Krajský súd (KS) v Bratislave k probačnému a mediačnému úradníkovi, ako mu to nariadil súd. Naposledy bol na KS v Bratislave uplynulý pondelok (10.9.)." uviedol v pondelok pre TASR hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak.Podnikateľ Marian K. bude v trestnej kauze falšovania tzv. televíznych zmeniek za takmer 70 miliónov eur stíhaný väzobne. Na verejnom zasadnutí o tom koncom júna rozhodol Najvyšší súd (NS) SR, ktorý čiastočne vyhovel sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) proti rozhodnutiu sudcu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) pre prípravné konanie. V prípade druhého obvineného, bývalého riaditeľa TV Markíza Pavla R., senát NS sťažnosť prokurátora ÚŠP zamietol, ostal na slobode. Mariana K. odviedli do väzby z pojednávacej miestnosti.Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala Mariana K. v stredu 20. 6., Pavla R. o deň neskôr. Vyšetrovateľ Národnej jednotky finančnej polície NAKA ich obvinil z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v jednočinnom súbehu so zločinom marenia spravodlivosti.TV Markíza podala na Mariana K. aj Pavla R. trestné oznámenie za údajné falšovanie cenných papierov a marenie spravodlivosti. Pravosť zmeniek súkromná televízia spochybňuje od začiatku sporu. Argumentuje, že sporné zmenky neboli nikdy zaznamenané v účtovníctve Markízy ani v účtovníctve spoločností, ktoré údajne zmenky vlastnili predtým, ako došlo k uplatneniu podvodných nárokov. Televízia sa domnieva, že celý tento príbeh je vymyslený, zmenky neboli vytvorené v roku 2000, ale neskôr, teda v čase, keď Pavol R. už nebol jej štatutárom.