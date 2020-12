Exšéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA vypovedá aj o úplatku pre prokurátorku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.12.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalý šéf národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard S. vypovedá okrem iného aj o tom, že bratislavská krajská prokurátorka Soňa J. zobrala úplatok 100-tisíc eur.Ako ďalej informuje Denník N , úplatok sa mal týkať jej angažovania sa v prepustení celebritného lekára Mária Lužinského a jeho spoluobvineného z väzby.„Soňa J. to odmieta a hovorí, že vo veci vôbec nerozhodovala. Polícia a prokuratúra to vyšetrujú,” uvádza denník.Denník zároveň pripomína, že Soňu J. do funkcie vymenoval ešte ako generálny prokurátor Jaromír Čižnár . „Soňa J. je kamarátkou Roberta Fica, v minulosti ich spolu odfotografovali na víne,” dodal denník.