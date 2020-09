Exšéfa protikorupčnej jednotky NAKA Krajmera prepustili na slobodu,

NAKA vykonala domovú prehliadku

12.9.2020 (Webnoviny.sk) - Policajný vyšetrovateľ prepustil na slobodu bývalého šéfa protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Róberta Krajmera . Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová s tým, že pominuli dôvody na jeho zadržanie a nebolo mu vznesené obvinenie.Dodala, že viac informácií nie je aktuálne možné poskytnúť.Spravodajský portál TV Joj Noviny.sk v piatok 11. septembra večer informoval, že krátko pred deviatou hodinou večer Krajmera priviezla polícia na nitriansku pobočku NAKA. Kriminálna agentúra u neho vo štvrtok 10. septembra vykonala domovú prehliadku, pri ktorej vyšetrovatelia jeho manželke zaistili mobilný telefón.Zadržanie Krajmera malo podľa portálu Noviny.sk súvisieť s prípadom trenčianskeho podnikateľa Ondreja Janíčka a jeho dlhoročného sporu s Monikou Jankovskou.Ako ďalej informovali Noviny.sk, v budove NAKA strávil Krajmer pred vyšetrovateľom zhruba trištvrte hodinu. Na miesto dorazil aj jeho advokát Miroslav Zobok, ktorý povedal, že vyšetrovateľ policajného zboru mal zákonnú povinnosť prepustiť jeho klienta ihneď zo zadržania a že vyšetrovateľ Peter Juhás postupoval profesionálnym spôsobom. Na otázku, z čoho je bývalý elitný policajný funkcionár podozrivý, Zobok odpovedať nevedel.„Neviem, nepochopil som to. V každom prípade, z toho, čo je mi známe, ja som nemal možnosť nahliadnuť do vyšetrovacieho spisu do trestnej veci,“ vysvetlil. Zároveň odmietol akúkoľvek spojitosť s kauzou „Fatima“, keďže v tom čase mal byť Krajmer rádovým policajtom v Leviciach.