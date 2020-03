Exšéfka ústavného súdu Macejková nebude pre zaujatosť rozhodovať o väzbe obvinených sudcov

Neverejné zasadnutie bude už čoskoro

Prokurátor aj obvinení podali sťažnosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.3.2020 (Webnoviny.sk) - Bývalá šéfka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková, ktorá momentálne pôsobí na najvyššom súde, bola na základe ňou oznámenej zaujatosti vylúčená z vykonávania úkonov vo veci obvinenej bývalej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky J. a ďalších osôb.Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu SR Alexandra Važanová, v predmetnej veci bude senát najvyššieho súdu rozhodovať v zložení Martin Bargel, Pavol Farkaš a Martina Zeleňaková.„Neverejné zasadnutie vo veci obvinenej Moniky J. a spol. vo vzťahu k obvineným, ktorí boli Špecializovaným trestným súdom vzatí do väzby, sa vykoná na najvyššom súde dňa 20.marca," povedala Važanová. Dodala, že zo štvrtkového verejného zasadnutia so Zuzanou M. a ďalšími dvomi obvinenými súd vylúčil verejnosť.Špecializovaný trestný súd vzal v sobotu obvinených Moniku J., Denisu C., Eugena P., Richarda M. a Miroslava M. do väzby. Štyria sudcovia a advokát budú stíhaní väzobne pre možné ovplyvňovanie svedkov a Miroslav M., Eugen P. a Richard M. aj pre možné pokračovanie v trestnej činnosti.Súd zároveň prepustil sudkyňu Zuzanu M. a ďalších dvoch obvinených - Miriam R. a Ladislava M. Prokurátor aj obvinení, ktorých vzali do väzby, podali proti rozhodnutiu sťažnosti, o ktorých bude rozhodovať najvyšší súd.NAKA zasahovala v stredu 11. marca na viacerých miestach. Počas akcie s názvom Búrka zadržali vyšetrovatelia viacero osôb.Polícia následne na sociálnej sieti informovala, že medzi zadržanými bolo 13 sudcov, jedna bývalá sudkyňa, jedna správkyňa konkurznej podstaty, jedna advokátka a dve civilné osoby.Tí v súčasnosti čelia obvineniam z korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a z marenia spravodlivosti.