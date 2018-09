Exslovanista Smoleňák sa dohodol na ročnej zmluve s Hradcom Králové

Na archívnej snímke český útočník Radek Smoleňák. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Hradec Králové 22. septembra (TASR) - Český hokejový útočník Radek Smoleňák bude pokračovať v kariére v extraligovom Hradci Králové, kde už pôsobil v minulom ročníku od začiatku decembra. Bývalý hráč bratislavského Slovana si cez leto hľadal nový angažmán, ale nakoniec sa dohodol na ročnej zmluve s Mountfieldom. Kontrakt umožňuje hráčovi odchod do iného tímu, uviedol klub na svojom webe.Smoleňák prišiel do Hradca Králové zo Slovana. Pre zranenie však stihol odohrať za Mountfield iba 25 zápasov vrátane play off a pripísal si 16 bodov za 11 gólov a päť asistencií. Vedenie klubu sa snaží, aby staronová akvizícia nastúpila už v nedeľnom domácom stretnutí s Olomoucom. Tridsaťjedenročný hokejový svetobežník hral v minulosti aj za Spartu Praha, Kladno, na konte má sedem štartov v NHL za Tampu Bay a Chicago, vo Fínsku obliekal dresy Ässätu Pori, Pelicans Lahti a TPS Turku, vo Švédsku nastupoval za Timru a MODO Hockey a v KHL okrem Slovana aj za Torpedo Nižnij Novgorod, Jugru Chanty-Mansijsk či Medveščak Záhreb. Svoju krajinu reprezentoval v 27 zápasoch, pričom na drese nosil aj kapitánske céčko.