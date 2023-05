Extraligistu z Liptova kúpi vlastník prešovského klubu. Ľupták ponúkol najvyššiu sumu, no reakcie sú skôr negatívne

Kritériom nebola len suma

Licencia ostane v Liptovskom Mikuláši

Reakcie na Ľuptáka sú skôr negatívne

11.5.2023 (SITA.sk) - Novým vlastníkom extraligového hokejového klubu z Liptovského Mikuláša sa stane Róbert Ľupták prostredníctvom spoločnosti R-STAV SK s. r. o. so sídlom v Detve.Niekdajší majiteľ klubu z Detvy a v súčasnosti aj vlastník prešovského družstva sa stal víťazom verejnej súťaže na kúpu 100 percent akcií mestského hokejového klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš . Hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková informovala, že Ľuptákova firma ponúkla sumu 151 200 eur. Správu priniesol web myliptov.sme.sk "Do súťaže sa prihlásili traja uchádzači. Druhá v poradí skončila spoločnosť DREVOMAX, s. r. o. s ponukou 111 111 eur, tretí bol Tibor Višňovský so sumou 99 999 eur. Komisia vyhodnotila všetky predložené návrhy, ich súlad s vyhlásenými podmienkami súťaže a na základe kritérií pre hodnotenie návrhov určila poradie navrhovateľov. Kritériom pre hodnotenie návrhov bola kúpna cena s váhou posúdenia 70 percent a predložený strategický plán rozvoja hokeja na obdobie piatich rokov s váhou posúdenia 30 percent," uviedla hovorkyňa Čapčíková.Mesto Liptovský Mikuláš ponúkalo klub za 79 720 eur. "Táto suma vzišla zo znaleckého posudku na všeobecnú hodnotu majetku hokejového klubu. Súťaž vyhlásilo mesto 4. apríla, záujemcovia mohli návrhy predkladať do 4. mája,“ spresnila Čapčíková pre myliptov.sme.sk.Pri podpise kúpnej zmluvy sa nový majiteľ musí zaviazať, že extraligovú licenciu nepredá a zachová ju v meste Liptovský Mikuláš."Zároveň bude povinný mestu predkladať rozpočet na financovanie klubu vždy pre nasledujúce dve sezóny. V prípade nedodržania tejto povinnosti má mesto právo odkúpiť klub späť za rovnakú cenu, za akú ho predal,“ povedala mestská hovorkyňa. Podľa viceprimátora Rudolfa Urbanoviča sa predajom akcií klub nezbavuje zodpovednosti za budúcnosť hokeja v meste."Práve naopak. Máme záujem ho rozvíjať, a preto počas obdobia desiatich rokov, ak bude klub v najvyššej súťaži, budeme mu poskytovať dotáciu. Pôjde však o nižšiu sumu ako v súčasnosti a odpadnú nám všetky tie manažérske či organizačné starosti, ktoré sme takmer každodenne riešili,“ uviedol.Nový budúci vlastník klubu z Liptova povedal, že chce potiahnuť hokej v Liptovskom Mikuláši nahor. "Je tu potenciál posunúť hokej na vyššie priečky, dať príležitosť mladým hráčom a reprezentovať mesto Liptovský Mikuláš," poznamenal Ľupták.Ten vlastní klub HC 21 Prešov, ktorý v sezóne 2022/2023 skončil posledný v extraligovej tabuľke a zostúpil do nižšej súťaže. V minulosti Ľupták presunul extraligovú licenciu z Detvy do Prešova."Róbert Ľupták nie je v Liptovskom Mikuláši neznámou osobou. Reakcie Liptákov na fakt, že kupuje hokejový klub, sú rozporuplné a skôr negatívne. O kúpu klubu mal záujem už pred dvoma rokmi," komentuje situáciu web myliptov.sme.sk.