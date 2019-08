Extrem food festival ponúkne na tanieri aj hmyz

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. augusta (TASR) – Prvý ročník Extrem food festivalu v Bratislave má pre návštevníkov pripravené netradičné cudzokrajné pokrmy, predaj exotických surovín, ale aj osvetové prednášky o tom, ako cestovať za chuťou. Pre TASR to uviedol organizátor festivalu Pavel Pichler.Priaznivci exotickej kuchyne majú v sobotu 17. augusta možnosť vymeniť slovenskú kuchyňu za extrémny gurmánsky zážitok. Na ochutnávku budú svrčkovia, hady, pavúky alebo aj "najsmradľavejšie" ovocie na svete.povedal Pichler, podľa ktorého je akcia poňatá skôr ako menší domáci festival s milou atmosférou a netradičným zážitkom.Na návštevníkov čakajú okrem extrém zóny aj bežnejšie pokrmy od reštaurácií, ktoré budú pripravovať pokrmy z thajskej, arabskej alebo čínskej kuchyne.podotkol Pichler.Počas dňa očakávajú organizátori na prvom ročníku festivalu okolo 1000 návštevníkov.poznamenal Pichler.Gurmánski fajnšmekri sa môžu tešiť aj na preteky v jedení. Súťažiaci budú musieť zjesť švédske rybie jedlo surströmming, ktoré je považované za jedno z "najsmradľavejších" pokrmov na svete. A pokiaľ to má rád niekto ostré, nemal by si nechať ujsť ani súťaž v pití chilli piva na čas.Extrem food festival Bratislava bude v amfiteátri Rača od 10.00 h do 18.00 h.