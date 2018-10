Extrémisti z IS zabili najmenej 40 bojovníkov síl podporovaných USA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 27. októbra (TASR) - Najmenej 41 bojovníkov zo sýrskych oddielov podporovaných Spojenými štátmi prišlo o život pri veľkom útoku, ktorý proti nim na severovýchode tejto vojnou zmietanej krajiny podnikli extrémisti z teroristickej organizácie Islamský štát (IS).Informovala o tom v sobotu mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.Povstalci z IS spustili podľa SOHR v piatok večer jeden z najmohutnejších útokov zameraný na Američanmi podporované Sýrske demokratické sily (SDF). Cieľom bolo získať kontrolu na nedávno strateným územím východne od brehu rieky Eufrat.Americkými silami podporované SDF v septembri vyhlásili, že začali záverečnú fázu svojej ofenzívy s cieľom očistiť severovýchod Sýrie od militantov z IS. Od začiatku ofenzívy podľa SOHR prišlo o život približne 354 bojovníkov tejto skupiny.SDF v boji proti Islamskému štátu v Sýrii zohrávajú významnú úlohu, v provinciách Rakka a Dajr az-Zaur dobyli väčšinu bášt extrémistických milícií, pripomenula DPA.Militanti z IS naďalej ovládajú izolované oblasti nachádzajúce sa na východe a juhu Sýrie. Táto extrémistická organizácia stratila v Sýrii a susednom Iraku už väčšinu kontrolovaného územia.