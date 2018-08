Extrémizmus na internete nesmie byť beztrestný, tvrdia špičky štátu

Archívna snímka, Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 29. augusta (TASR) – Nulová tolerancia extrémizmu a jasný poriadok na internete, kde nemôže byť beztrestné šíriť násilie, extrémistické myšlienky a urážať ľudí inej farby pleti či náboženstva je úloha, ktorá čaká slovenskú spoločnosť v najbližšom období, a to aj cestou sprísnenia legislatívy. Zhodli sa na tom v stredu v Banskej Bystrici traja najvyšší ústavní činitelia, prezident Andrej Kiska, predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) a predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) s predstaviteľmi politických, spoločenských či akademických inštitúcií a cirkví.Cieľom odbornej diskusie, ktorú organizoval predseda parlamentu spoločne s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK), bola výmena názorov na aktuálne výzvy spojené s nenávistnými extrémistickými prejavmi a antisemitizmom samotným." konštatoval Kiska. Podľa neho je to skôr volanie ľudí o pomoc, ktorí napríklad cítia nespravodlivosť v rôznych jej podobách.reagoval Pellegrini.Podľa neho je potrebné sprísniť legislatívu a dosiahnuť, aby sudcovia mali jasné a zákonné možnosti trestať takých ľudí, prípadne ich poslať i do väzenia.Premiér zdôraznil, že plánuje pozvať na Úrad vlády SR prevádzkovateľov webov, portálov, kde často prebieha nenávistná, násilná a urážlivá diskusia útočiaca na základné práva človeka.zdôraznil Pellegrini.Ako poznamenal predseda parlamentu, kde inde ako v Banskej Bystrici, v kraji, ktorý v minulom volebnom období viedol Marian Kotleba (ĽSNS), súčasný poslanec NR SR, by sa mala taká diskusia konať.podčiarkol Danko a predstavil niektoré opatrenia, ktoré chystá do NR SR.dodal Danko.