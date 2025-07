Extrémne horúčavy urýchľujú topenie snehu a ľadovcov v Alpách, horské chaty čelia nedostatku vody

Obrovská premena hôr za 15 rokov

Dvojnásobne silnejší dopad

19.7.2025 (SITA.sk) - Júnová vlna horúčav spôsobila v Alpách rekordne rýchle topenie snehu a ľadovcov, čo vedie k nedostatku vody v horských chatách tesne pred začiatkom hlavnej turistickej sezóny.„Všetko vyschlo,“ hovorí Noemie Daganová, správkyňa útulne Selle v pohorí Ecrins vo výške 2 673 metrov. Snehové pole, ktoré zvyčajne zásobuje jej chatu vodou, už teraz vyzerá ako na konci júla či začiatkom augusta.„Sme takmer o mesiac vpred, čo sa týka topenia snehu.“ Chata je závislá od vody stekajúcej z hôr, a ak sa minie, bude musieť zatvoriť - čo sa stalo už v auguste 2023. Daganová sa snaží situáciu riešiť kilometrovým plastovým potrubím k blízkemu ľadovcu, no terén je strmý a náchylný na búrky.Tvrdí, že za 15 rokov v horách bola svedkom obrovskej premeny hôr a ľadovcov Horský vodca Thomas Boillot priznáva, že problém s vodou v chatách si predtým nikto nevedel predstaviť, no prípady pribúdajú.Snehové polia, ktoré boli kedysi považované za „večné“, sa v lete roztápajú, zrážok je menej a ľadovce menia tvar. Voda, ktorá kedysi prichádzala „sama od seba“ z vyšších polôh, sa bude musieť v budúcnosti čerpať zdola.Vedci upozorňujú, že klimatická zmena má v Alpách takmer dvojnásobne silnejší dopad ako v globálnom meradle. Väčšina dnešných ľadovcov do roku 2100 pravdepodobne zanikne.V susednom Švajčiarsku sa sneh a ľad roztopili o päť až šesť týždňov skôr ako zvyčajne. „Je to brutálne,“ opisuje vplyv horúčav doktorand a horský vodca Xavier Cailhol. „Nad hranicou 3 200 metrov je sucho ako nikdy predtým.“