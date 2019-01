Extrémne mrazy v USA: Vyžiadali si už najmenej šesť životov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Chicago 30. januára (TASR) - Život ohrozujúce mrazy zasiahli v stredu severovýchod Spojených štátov. Pre zimu tuhšiu než v niektorých častiach Antarktídy bolo v regióne s desiatkami miliónov obyvateľov zrušených množstvo letov a vyskytli sa dopravné problémy. Zatvorené sú tiež mnohé školy, obchody a do niektorých miest nedoručujú ani poštové zásielky, informuje agentúra AFP.Obyvateľov takmer desiatky amerických štátov, v ktorých teplota cez noc klesla pod mínus desať stupňov Celzia, úrady vyzvali, aby ostali doma. Extrémne mrazy si v oblasti vyžiadali už najmenej šesť životov, uviedla spravodajská stanica BBC. Spresnila, že jedného muža usmrtil v Chicagu snežný pluh. Ďalší zamrzol v garáži v meste Milwaukee. Na podchladenie skonal aj 82-ročný muž v meste Pekin v štáte Illinois. Mladý pár zase zomrel pri kolízii na zľadovatenej zasneženej ceste na severe štátu Indiana.V Chicagu, treťom najľudnatejšom meste USA, namerali ráno miestneho času až mínus 30 stupňov Celzia, pričom pocitová teplota sa pre vietor pohybovala až okolo mínus 50 stupňov. V meste tak bolo chladnejšie než v metropole Aljašky Juneau či dokonca ako v niektorých častiach Antarktídy. Na dvoch chicagských letiskách zrušili vyše 1500 letov. Do Chicaga ani z neho nepremávajú ani vlaky spoločnosti Amtrak.Do extrémnych mrazov sa v stredu prebudili aj obyvatelia mesta Grand Forks v americkom štáte Severná Dakota, kde ráno namerali až mínus 37 stupňov Celzia. O čosi teplejšie bolo v Minneapolise, najľudnatejšom meste štátu Minnesota, kde namerali mínus 27 stupňov.Americká poštová služba US Postal Service, inak známa tým, že zásielky doručuje bez ohľadu na počasie, prerušila ich roznášanie do častí štátov Severná i Južná Dakota, Indiana, Michigan, Illinois, Ohio a Nebraska.Štáty Illinois, Michigan a Wisconsin zaviedli pre život ohrozujúce mrazy aj mimoriadne opatrenia. Zriadili vykurované zariadenia poskytujúce prístrešie zraniteľným občanom, ako napríklad dôchodcom, a zvýšili aj kapacity v útulkoch pre bezdomovcov.Extrémne mrazy sú podľa vedcov dôsledkom zmeny klímy a s ňou súvisiacim polárnym vírom. Ide o arktické vzdušné prúdy, ktoré zvyčajne zostávajú v oblasti severného pólu. Problémy však nastávajú, keď sa naruší stabilita prúdenia. Polárny vzduch už nerotuje okolo severného pólu, ale polárna cirkulácia sa naruší a vzduch sa začne prepadávať do stredných zemepisných šírok. Účinky náhleho stratosférického otepľovania sa zvyčajne ukazujú asi o dva alebo tri týždne, keď sa tento polárny vír rozdelí na dva alebo viac vírov, presunutých do stredných šírok.Podľa predpovedí americkej Národnej meteorologickej služby (NWS) ostanú arktické vzdušné prúdy nad stredovýchodom USA ešte niekoľko dní.