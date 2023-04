Extrémy pri očiste tela nepomáhajú. Účinná je zmena návykov

Pohyb, strava – všetko s mierou

25.4.2023 (SITA.sk) - Detox je len mýtus. Vedeli ste to? Telo sa prečisťuje samo, nepretržite. Pomôcť mu viete zlepšením životosprávy a návykov.Pred letom mnohí nastupujú na extrémny detox a rýchle diéty. Tie sú však pre telo vyčerpávajúce a nakoniec aj ohrozujú dlhodobé zdravie. Platí preto, že zmeny treba do životosprávy zavádzať postupne a odsledovať si, aké benefity skutočne prinášajú.Znížili ste príjem potravy, zaradili dvakrát väčšie množstvo ovocia a zeleniny a cvičíte sedem dni v týždni. Je vám tento postup blízky? Enormne si vyčerpávate telo a čo je ešte horšie, riskujete dopady extrémneho stresu. Viete prečo? Aj napriek tvrdému režimu sa vám nepodarí zhodiť požadované kilá za dva týždne a možno ani dva mesiace. Miesto endorfínov z cvičenia a zdravého vyváženého jedla sa dostaví frustrácia, ktorú nakoniec vystrieda rezignácia. Ste tam kde ste boli, ak nie ešte ďalej. To je ten dôverne známy jo-jo efekt. Mimochodom, sklamanie z nedosiahnutých cieľov a s ním nastupujúci stres môžu byť spúšťačom ďalších zlozvykov.Koľkokrát ste skúsili skoncovať s fajčením zo dňa na deň a aký bol výsledok? Ak sa vám to zatiaľ nepodarilo, možno patríte do skupiny dospelých fajčiarov, ktorí aj napriek veľkej snahe nevedia prestať fajčiť. Aj v tomto prípade však veda prináša riešenie a to vo forme bezdymových zariadení, ktoré sú vhodnejšou alternatívou oproti klasickým cigaretám. Prečo je tomu tak? Jedným z pretrvávajúcich mýtov je, že ochorenia spojené s fajčením – a to i rakovinu – spôsobuje samotný nikotín. Existuje pritom všeobecný vedecký konsenzus, že príčinou zdravotných ťažkostí sú škodlivé látky vznikajúce pri spaľovaní tabaku. Takto vzniká decht – zvyšok dymu po zhorení cigarety, ktorý je zmesou chemických zlúčenín s obsahom karcinogénnych a toxických látok. Nikotín teda nie je hlavnou príčinou chorôb spojených s fajčením. Tou sú škodlivé chemické látky v cigaretovom dyme, ktoré vznikajú pri horení tabaku.Klasické cigarety sťažujú dýchanie. Aj v tomto prípade sú bezdymové alternatívy vhodnejším riešením, čo dokazujú aj najnovšie štúdie. Po úplnom prechode na IQOS bezdymové zariadenia môžete lepšie dýchať, ako keby ste pokračovali vo fajčení klasických cigariet, čo dokazuje aj šesťmesačná klinická štúdia vykonaná v USA s 984 dospelými fajčiarmi. Dôvodom je to, že IQOS tabak nespaľuje, ale len nahrieva, a nevytvára tak škodlivý dym. A aj keď je najlepšie prestať s fajčením a užívaním nikotínových výrobkov úplne, nie vždy je to jednoduché rozhodnutie. Kým tento krok definitívne urobíte, zvoľte si miesto klasických cigariet vhodnejšie bezdymové zariadenie IQOS ILUMA.Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.