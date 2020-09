Extréner Barcelony Quique Setién zažaloval klub za nedodržanie zmluvy, žiada štyri milióny eur

Koniec po hanebnej prehre

Bez skúseností v top tíme

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.9.2020 (Webnoviny.sk) - Len čo sa vedeniu FC Barcelona podarilo urovnať črtajúci sa konflikt s Lionelom Messim , má na krku ďalší problém.Nedávno prepustený tréner Quique Setién žaluje katalánsky veľkoklub za nedodržanie zmluvných podmienok. Požaduje náhradu 4 milióny eur.Setién aj jeho traja bývalí asistenti tvrdia, že oznámenie o ukončení zmlúv dostali písomne až 16. septembra, hoci k ich vypovedaniu došlo už 17. augusta.Všetci mali podpísaný kontrakt do júna 2022, ale zároveň mali v zmluvách klauzulu o predčasnom ukončení vždy v najbližšom lete.Katalánci odvolali trénerský štáb krátko po hanebnej augustovej prehre s Bayernom Mníchov (2:8) vo štvrťfinále Ligy majstrov. Informuje o tom aj portál BBC."Nedostali sme odškodné a vyrozumenie o našom konci v klube nám poslali až túto stredu. Je to jasné nedodržanie zmluvy, ktorú sme podpísali 14. januára 2020," uviedol Setién aj v mene svojich niekdajších asistentov pri kormidle FC Barcelona.Setién nemal po príchode do Barcelony skúsenosti s vedením špičkového futbalového mužstva. V najvyššej španielskej súťaži v rokoch 2017 - 2019 viedol Betis Sevilla. Predtým pôsobil v Las Palmas či Lugu.