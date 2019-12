Füle: Očakávame, že do duálneho systému prestúpi okolo 340 študentov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 16. decembra (TASR) – Na študijné odbory zapojené do systému duálneho vzdelávania by do konca januára 2020 mohlo prestúpiť približne 340 študentov. Vyplýva to z komunikácie Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) so školami a zamestnávateľmi, uviedol to pre TASR Ján Füle zo ŠIOV.V aktuálnom školskom roku 2019/2020 nastúpilo do systému duálneho vzdelávania približne 2750 študentov. Ak žiak nastúpil na strednú odbornú školu ako bežný prvák, dualistom sa môže stať celý prvý polrok, teda do konca januára 2020. Podmienkou je, aby škola bola v duálnom systéme a žiak uzatvoril učebnú zmluvu so zamestnávateľom, ktorý je partnerom školy.Najviac prvákov zapojených v systéme duálneho vzdelávania je v tomto školskom roku v Košickom kraji. Na tento druh vzdelávania nastúpilo 585 študentov. Naopak, najmenej ich nastúpilo v Banskobystrickom a Trnavskom kraji, a to zhodne po 214 žiakov. Kým vlani sa do systému duálneho vzdelávania zapojilo 1515 študentov, v aktuálnom školskom roku je ich takmer 2747.