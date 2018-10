F. Mikloško: Pri výbere sudcov ÚS nesmieme robiť žiadne kompromisy

František Mikloško, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 16. októbra (TASR) – Ak by došlo k situácii, že Národná rada SR nebude schopná zvoliť sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR, mala by sa uplatniť prax Súdneho dvora Európskej únie (EÚ) a Európskeho súdu pre ľudské práva, kde sudca pracuje aj po skončení funkčného obdobia dovtedy, kým funkciu neprevezme jeho zvolený nástupca. Myslí si to kandidát na prezidenta SR František Mikloško, ktorý je zároveň presvedčený, že ústavní sudcovia majú byť volení 90 poslaneckými hlasmi.tvrdí Mikloško. Poukazuje pritom na to, že ústavným sudcom musia byť tí najlepší odborníci a zároveň morálne bezúhonné a nestranné osobnosti.zdôrazňuje Mikloško.Bývalý poslanec parlamentu je zároveň presvedčený, že sudcov ÚS má naďalej menovať z dvojnásobného počtu kandidátov prezident. "" dodal Mikloško, ktorý deklaruje, že len dôveryhodný a rešpektovaný ústavný súd zložený z tých najlepších právnikov bude krokom k naozaj slušnej krajine.