F. Timmermans: Nechceme uhlíkovú daň

Podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans, archívna snímka. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 10. decembra (TASR) - Európska únia nezaváha s uložením opatrení na ochranu európskych spoločností pred konkurentmi z tretích krajín, ktorí nedodržiavajú parížsku klimatickú dohodu z roku 2015 o obmedzení globálneho otepľovania. Uviedol to v pondelok (9. 12.) v Madride výkonný podpredseda Európskej komisie (EK) Frans Timmermans. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.Timmermans, ktorý je v exekutíve EÚ zodpovedný za Európsky ekologický dohovor, počas jedného zo série podujatí sprevádzajúcich klimatickú konferenciu OSN (COP25) v Madride na otázku, aká je pozícia Európskej únie k možnej", vyjadril nádej, že hádam takéto opatrenie nebude potrebné a že aj veľkí znečisťovatelia klímy zavedú do platnosti ustanovenia parížskej klimatickej dohody.Uhlíková daň je vnímaná ako opatrenie voči tým krajinám, ktoré patria medzi hlavných znečisťovateľov ovzdušia a ktorých podniky bez zavádzania potrebných technológií na ochranu životného prostredia majú konkurenčnú výhodu voči európskym ekologicky sa správajúcim firmám." spresnil Timmermans počas vystúpenia na konferencii, ktorá sa ukončí koncom tohto týždňa (13. 12.).Výkonný podpredseda EK pre Európsky ekologický dohovor v októbri - ešte pred nástupom novej eurokomisie - oznámil, že nechá vypracovať analýzu možnosti zavedenia novej dane zameranej na ochranu európskych spoločností pred nekalou konkurenciou z krajín, ktoré neprijímajú primerané opatrenia proti zmene klímy.Čína, hlavný vývozca tovarov na jednotný trh EÚ, proti možnej uhlíkovej dani protestuje a upozorňuje na to, že takáto daň by zvýšila ceny čínskych výrobkov v Európe.Timmermans však zdôraznil, že EÚ nedovolí, aby európske priemyselné odvetvia boli v slabšom a nevýhodnejšom postavení ako ostatné, ak sa Únii podarí znížiť emisie skleníkových plynov rýchlejšie ako ostatným hlavným aktérom svetovej ekonomiky.