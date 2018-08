F1: Ericsson havaroval v tréningu na VC Talianska

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Monza 31. augusta (TASR) - Švéd Marcus Ericsson v monoposte Sauber mal nepríjemnú haváriu v piatkovom druhom tréningu pred Veľkou cenou Talianska F1, no neutrpel vážne zranenia.Ericssonovo auto narazilo do bariéry a štyrikrát sa prevrátilo. Švéd sa však dostal z monopostu bez cudzej pomoci, odkráčal do boxov a usmieval sa na fanúšikov. Informovala agentúra dpa.