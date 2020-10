F1: Hamilton sa vyrovnal Schumacherovi, dosiahol 91. víťazstvo

Brit Lewis Hamilton na Mercedese zvíťazil na nedeľňajšej Veľkej cene Eifelu, čím dosiahol svoje 91. víťazstvo v seriáli majstrovstiev sveta F1. V počte triumfov sa vyrovnal rekordnému Nemcovi Michaelovi Schumacherovi. Na druhom mieste finišoval Holanďan Max Verstappen na Red Bulle, tretí skončil Austrálčan Daniel Ricciardo na Renaulte, pre ktorého to bolo prvé pódiové umiestnenie v sezóne.





Na jedenástom podujatí sezóny dosiahol šesťnásobný a úradujúci svetový šampión Hamilton siedme víťazstvo a zvýšil svoj náskok na čele celkového poradia MS.Víťaz kvalifikácie, Fín Valtteri Bottas na Mercedese preteky nedokončil, keď v 18. kole odstúpil pre technický problém. Pre Fína Kimiho Räikkönena z tímu Alfa Romeo to boli 323. preteky F1 v kariére, čím vytvoril nový rekord a osamostatnil sa od Brazílčana Rubensa Barrichella.Preteky F1 sa na nemecký okruh Nürburgring vrátili po siedmich rokoch a v štartovom poli sa tretíkrát v sezóne predstavil aj Nemec Nico Hülkenberg. Ten v monoposte Racing Pointu nahradil Kanaďana Lancea Strolla, ktorý mal zdravotné problémy.Štart nepriniesol zásadné zmeny v poradí a Bottas si pred rýchlym Hamiltonom udržal prvú priečku. V 13. kole sa na prvé miesto dostal Hamilton, keď predstihol svojho tímového kolegu. Fín išiel krátko nato do boxov pre nové pneumatiky, no už v 18. kole sa pre neho preteky skončili, keď ho zradila napájacia jednotka. Preteky nedokončil ani Albon, ktorý rozbil predný spojler Kvjata, dostal 5-sekundovú penalizáciu a po odchode do boxov sa už nevrátil. Hamilton sa s presvedčivým náskokom držal na prvej priečke a za druhým Verstappenom bola dlhodobo priepastná medzera. V 45. kole sa preteky skončili pre Norrisa, ktorý mal technický problém a následnú prítomnosť bezpečnostného vozidla využili mnohí pretekári na prezutie. Po reštarte Ricciardo zaútočil na Verstappena, ten si však postrážil druhú priečku. Poradie na pódiových priečkach sa už do konca pretekov nezmenilo, Hamilton si bez problémov postrážil prvé miesto.Aj na Nürburgringu, rovnako ako na predchádzajúcej VC Ruska, mohli byť diváci, ktorých zavítalo približne 20-tisíc. Do konca ročníka zostáva ešte šesť podujatí, seriál F1 bude pokračovať ďalšími pretekmi v nedeľu 25. októbra, keď je na programe Veľká cena Portugalska.