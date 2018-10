F1: HAMILTON ZVÍŤAZIL NA VC JAPONSKA

Suzuka 7. októbra (TASR) - Britský pretekár Lewis Hamilton z Mercedesu zvíťazil na Veľkej cene Japonska a spravil ďalší významný krok k celkovému prvenstvu v seriáli F1. Na druhom mieste prišiel do cieľa jeho tímový kolega Fín Valtteri Bottas, tretieho klasifikovali Holanďana Maxa Verstappena na Red Bulle.





Druhý v priebežnom poradí Sebastian Vettel prišiel do cieľa až na 6. mieste. Seriál F1 pokračuje v nedeľu 21. októbra Veľkou cenou USA.Bezprostredne po štarte sa poradie na čelných priečkach nezmenilo, naopak zaujal Vettel, ktorý si okamžite začal vylepšovať 8. miesto. Krátko na to prišlo ku kolízii Verstappena s Räikkönenom, ktorá si vyžiadala príchod bezpečnostného vozidla. Po reštarte si Hamilton udržal prvú priečku. V 8. kole sa Vettel pokúsil dostať cez Verstappena, ale jeho útok skončil hodinami. Po absolvovaní 33. kola sa Fernando Alonso dostal v historickom poradí pred Rubensa Barrichella v počte odjazdených kôl v kariére, viac ich má na konte už iba Michael Schumacher. V 40. kole sa Leclerc ocitol mimo trate, ale ani po deaktivovaní virtuálneho safety caru sa poradie na čele nezmenilo. Hamilton si bez problémov kontroloval prvú priečku. Na druhú si robil "zálusk" Verstappen, Bottas si však pozíciu nenechal vziať. Pre Hamiltona je to štvrté víťazstvo v rade a celkovo už deviate v sezóne.