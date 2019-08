F1: Kráľovná motošportu v budúcej sezóne zrejme s rekordným programom

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 29. augusta (TASR) - Budúcoročný program seriálu formuly 1 bude pravdepodobne zahŕňať rekordných 22 pretekov. Vyplýva to z predbežného kalendára, ktorý zverejnili vo štvrtok.Sedemdesiata sezóna odštartuje 15. marca Veľkou cenou Austrálie v Melbourne, záverečné podujatie bude 29. novembra hostiť Abú Zabí. Premiérovo "kráľovná motošportu" zavíta do Vietnamu, ktorý sa stane 34. krajinou začlenenou do programu F1. Počíta sa aj s návratom Veľkej ceny Holandska, kde sa 3. mája predstavia jazdci po 35 rokoch. Naopak, v ohrození je Veľká cena Nemecka po tom, ako okruh v Hockenheime zatiaľ nedospel k dohode s hlavným sponzorom Mercedesom. Informovala o tom agentúra DPA.