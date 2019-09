F1: Norris čelí penalizácií pred VC Talianska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Monza 6. septembra (TASR) - Britského jazdca F1 Landona Norrisa pravdepodobne penalizujú pred nedeľňajšou Veľkou cenou Talianska na okruhu v Monze. Devätnásťročnému mladíkovi zo stajne McLaren sa uplynulý víkend na VC Belgicka poškodila časť motoru a pre tento víkend musí využiť starší model.Táto situácia by ho mala stáť lepšie miesto na štarte pretekov. Problémy s motorom mal v Belgicku aj jeho tímový kolega Carlos Sainz, no v jeho prípade nie je potrebné vykonať závažnejšie zásahy do monopostu. Okrem Norrisa trest dostanú aj Max Verstappen z Red Bullu a Pierre Gasly z Torro Rossa za výmenu najnovších motorov. Informáciu priniesla agentúra AFP.