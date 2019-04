F1: Piatkový tréning zrušili, Russell narazil do kanalizačného poklopu

Jazdec formuly 1 George Williams na trati pretekov. Foto: TASR/AP Jazdec formuly 1 George Williams na trati pretekov. Foto: TASR/AP

Baku 26. apríla (TASR) - Piatkový prvý tréning pred Veľkou cenou Azerbajdžanu formuly 1 zrušili po tom, ako George Russell z Williamsu narazil do poškodeného poklopu na kanáli. Z jeho monopostu odletelo veľké množstvo úlomkov a nebol schopný ďalšej jazdy. Russelova smola však neskončila.Vozidlo, ktoré jeho formulu odvážalo do boxov zavadilo o mostík a z poškodeného žeriava vytiekla hydraulická kvapalina priamo do motora monopostu. Informovala o tom agentúra AP.