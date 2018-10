F1: Pole-position na VC Mexika si novým rekordom vybojoval Ricciardo

Víťazom kvalifikácie na nedeľnú VC Mexika F1 sa v novom rekorde trate 1:14,759 minúty na Autodromo Hermanos Rodriguez stal 29-ročný austrálsky pilot stajne Red-Bull Daniel Ricciardo. 27. októbra 2018. Foto: TASR/AP Víťazom kvalifikácie na nedeľnú VC Mexika F1 sa v novom rekorde trate 1:14,759 minúty na Autodromo Hermanos Rodriguez stal 29-ročný austrálsky pilot stajne Red-Bull Daniel Ricciardo. 27. októbra 2018. Foto: TASR/AP

Výsledky kvalifikácie (dĺžka okruhu 4,304 km):



1. Daniel Ricciardo (Austr./Red Bull) 1:14,759 min., 2. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:14,785, 3. Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes) 1:14,894, 4. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari) 1:14,970, 5. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) 1:15,160, 6. Kimi Räikkönen (Fín./Ferrari) 1:15,330, 7. Nico Hülkenberg (Nem./Renault) 1:15,827, 8. Carlos Sainz Jr. (Šp./Renault) 1:16,084, 9. Charles Leclerc (Monako/Sauber) 1:16,189, 10. Marcus Ericsson (Švéd./Sauber) 1:16,513

Mexiko City 27. októbra (TASR) - Víťazom kvalifikácie na nedeľnú VC Mexika F1 sa v novom rekorde trate 1:14,759 minúty na Autodromo Hermanos Rodriguez stal 29-ročný austrálsky pilot stajne Red-Bull Daniel Ricciardo. Druhé miesto so stratou 26 tisícin sekundy obsadil jeho holandský tímový kolega Max Vestappen.Britský líder celkového poradia MS Lewis Hamilton na Mercedese prešiel cieľom so stratou 0,135 s. na treťom a jeho nemecký súper v súboji o titul Sebastian Vettel na Ferrari sa so stratou 0,211 s. musel uspokojiť až so 4. miestom.