F1: Räikkönen po sezóne končí vo Ferrari: Nebolo to moje rozhodnutie

Singapur 13. septembra (TASR) - Fínsky jazdec F1 Kimi Räikkönen pred nedeľnou Veľkou cenou F1 v Singapure nechcel príliš komentovať svoj odchod z Ferrari. Počas štvrtkovej tlačovej konferencie len stroho odpovedal na otázky týkajúce sa jeho ukončenia pôsobenia v tíme z Maranella."Nastala takáto situácia. Nerozhodol som o tom ja, nebolo to v mojich rukách," citovala agentúra AP 38-ročného majstra sveta z roku 2007. Räikkönen sa dohodol na dvojročnej zmluve s tímom Sauber, v ktorom v roku 2001 odštartoval svoju kariéru v F1. Vo Ferrari ho nahradí 20-ročný Charles Leclerc, ktorý príde do legendárneho talianskeho tímu práve zo Sauberu."Do Sauberu idem, pretože chcem. Samozrejme, poznám tam niekoľkých ľudí z minulosti. Je to pravdepodobne moja posledná zmluva v F1. Budem však pretekať dovtedy, kým budem cítiť, že je to správne," uzavrel Räikkönen."Ľadový muž" celkovo štartoval na 287 veľkých cenách, pripísal si na konto 20 triumfov a 100 pódiových umiestnení.