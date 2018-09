F1: Räikkönen po sezóne skončí vo Ferrari, vráti sa do Sauberu

Na archívnej snímke fínsky pilot formuly 1 Kimi Räikkönen. Foto: TASR/AP Na archívnej snímke fínsky pilot formuly 1 Kimi Räikkönen. Foto: TASR/AP

Berlín 11. septembra (TASR) - Fínsky pilot F1 Kimi Räikkönen po prebiehajúcej sezóne skončí v tíme Ferrari. Tridsaťosemročný majster sveta 2007 sa vráti do stajne, v ktorej debutoval v roku 2001 v F1. So Sauberom sa dohodol na dvojročnej spolupráci."Scuderia Ferrari oznamuje, že na konci sezóny 2018 Kimi Räikkönen opustí svoju súčasnú pozíciu," citoval portál f1.sk stanovisko tímu z Maranella.Šéf Ferrari Maurizio Arrivabene zdôraznil, že jeho prínos treba vnímať tak v jazdeckej, ako aj v ľudskej rovine. "Zohral rozhodujúcu rolu pri tímovom raste a súčasne to bol skvelý tímový hráč. Ako majster sveta vo farbách Ferrari bude navždy súčasťou našej histórie a rodiny. Kimimu za toto všetko ďakujeme a celej jeho rodine želáme úspešnú budúcnosť," dodal Arrivabene.Ferrari zatiaľ oficiálne neoznámilo meno jazdca, ktorý nahradí "ľadového muža". Podľa bbc.com ním však bude 20-ročný Charles Leclerc, momentálne jazdec Sauberu.Räikkönen celkovo štartoval na 287 veľkých cenách, pripísal si 20 triumfov a 100 pódiových umiestnení.