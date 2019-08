F1: Red Bull poslal Gaslyho do Toro Rosso, na jeho miesto príde Albon

Na archívnej snímke francúzsky pretekár Pierre Gasly. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 12. augusta (TASR) - Kolegom Maxa Verstappena v stajni F1 Red Bull bude thajský jazdec Alexander Albon. Vedenieho dočasne menovalo do tejto funkcie a vo zvyšku sezóny si bude môcť vybojovať trvalú pozíciu v tíme.Dvadsaťtriročný Albon má matku Thajčanku, no narodil sa v Anglicku. Debut v efjednotke si odkrútil v tomto ročníku vo farbách Toro Rosso. V premiérovej sezóne v F1 nazbieral 16 bodov, jeho dosiaľ najlepším umiestnením je šiesta priečka z Veľkej ceny Nemecka. Po nevýrazných výkonoch Pierra Gaslyho ho vedenie Red Bullu povýšilo do, Francúz zamieril opačným smerom.uvádza sa v stanovisku Red Bullu, z ktorého citovala agentúra AFP.Albon absolvuje premiéru vo farbách Red Bullu 1. septembra na VC Belgicka.