|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 26.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anna, Hana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. júla 2026
F1: Veľká cena Maďarska patrila Norrisovi. Verstappen skončil druhý, Antonelli zvýšil náskok v šampionáte
Na druhú pozíciu sa prepracoval Verstappen, za ktorým išiel Antonelli a oba vozy Ferrari.
Zdieľať
Britský jazdec Lando Norris triumfoval na Veľkej cene Maďarska a dosiahol prvé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne. Pilot McLarenu zvíťazil na okruhu Hungaroring pred Holanďanom Maxom Verstappenom z Red Bullu a lídrom celkového poradia Kimim Antonellim na Mercedese. Devätnásťročný Antonelli má na čele celkového poradia seriálu náskok 50 bodov pred Britom Lewisom Hamiltonom. Tretí Hamiltonov krajan George Russell stráca o deväť bodov viac.
Norris, úradujúci majster sveta, odštartoval z pole position a svoju pozíciu si postrážil. To sa však nepodarilo Charlesovi Leclercovi na Ferrari, ktorý sa z prvého radu prepadol o niekoľko priečok. Ešte horšie dopadol George Russell, ktorému po chybe prešlo auto do záchranného módu a spadol na predposlednú priečku. V druhej zákrute sa dostal Oscar Piastri pred Norrisa, na treťom mieste išiel Max Verstappen, štvrtom Lewis Hamilton a po 1. kole sa posunul na piate Leclerc. Líder šampionátu Antonelli, ktorý po treste odštartoval zo siedmej pozície, sa posunul o jednu vyššie. Situácia na čele sa ustálila a vydržala až do zastávky v boxoch, kam zamieril ako prvý Hamilton v 14. kole.
Po 20. kole išiel na čele Antonelli, no čakal ho ešte pit stop, a po ňom sa zaradil na piatu priečku za Leclerca a pred Hamiltona. Na čele išli opäť oba McLareny. Piastri sa však v 38. kole dostal do kolízie s o kolo pomalším Sainzom, ktorý sa pokúšal predbehnúť Alonsa. Využil to Norris a v 40. kole vyšiel z boxov tesne pred svojím tímovým kolegom. Pred ním išiel ešte Antonelli, ale britský pilot ho v 46. kole predbehol a líderskú pozíciu si bez problémov udržal až do cieľa. Smolu mal druhý McLaren, Piastri mal technické problémy a v 56. kole namiesto boja o pódium musel odstaviť svoj monopost vedľa trate.
Na druhú pozíciu sa prepracoval Verstappen, za ktorým išiel Antonelli a oba vozy Ferrari. Hamilton však dostal päťsekundovú penalizáciu za prekročenie rýchlosti v boxoch a tak sa v cieli pred neho dostal Leclerc. Pre Norrisa, ktorý triumfoval na Hungaroringu aj vlani, to bolo prvé víťazstvo v pozícii úradujúceho majstra sveta a zároveň bolo aj prvé pre McLaren v prebiehajúcej sezóne.
hlasy po pretekoch /zdroj: Nova Sport/:
Lando Norris, víťaz: „Ani neviem, čo sa na začiatku stalo. Vyšiel som do špinavej stopy a Oscar ma predbehol. No dnes bolo auto skvelé a mal som asi najlepšie tempo za dlhú dobu. Odviedli sme skvelú prácu. Mal som dobrú rýchlosť a som šťastný, že som sa dostal späť na čelo a po dlhom čase znova vyhral. Dnes som sa v monoposte cítil veľmi dobre a verím, že v tom môžeme pokračovať. Celý tím pracoval tvrdo, aby ešte vylepšil auto. Ak sa chceme vrátiť, potrebujeme oveľa viac dní a musíme tlačiť na konkurenciu, no teraz to bol naozaj perfektný víkend.“
Max Verstappen, 2. miesto: „Nečakal som, že dnes budem na pódiu, ale tvrdo sme pracovali. Myslím, že sme mali slušný štart, po prvej zastávke v boxoch som sa prepadol, ale potom som sa dostal pred Hamiltona. Som šťastný, že tu stojím na druhom mieste.“
Kimi Antonelli, 3. miesto: „Dnes to boli ťažké preteky a bolo veľmi náročné predbiehať. Chceli sme ísť na jednu zastávku v boxoch, ale povedali mi, že pneumatiky sú na limite a tak sme museli ísť znovu. Vedel som, že bude ťažké udržať za sebou Maxa, nepodarilo sa to. Som šťastný, že do letnej prestávky idem v tejto pozícii, no druhá polovica sezóny bude ešte ťažká.“
Veľká cena Maďarska 2026 (Hungaroring, 70 kôl po 4,381 km, dokopy: 306,630 km):
1. Lando Norris (V.Brit./McLaren) 1:39:56,180 h,
2. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +15,080 s,
3. Andrea Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +18,728,
4. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) +23,840,
5. Lewis Hamilton (V.Brit./Ferrari) +24,540,
6. Isack Hadjar (Fr./Red Bull) +55,488,
7. George Russell (V.Brit./Mercedes) +57,503, +1 kolo -
8. Liam Lawson (N.Zél./Racing Bulls),
9. Nico Hülkenberg (Nem./Audi),
10. Arvid Lindblad (V.Brit./Racing Bulls),
11. Gabriel Bortoleto (Braz./Audi),
12. Pierre Gasly (Fr./Alpine),
13. Lance Stroll (Kan./Aston Martin),
14. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin), +2 kolá -
15. Franco Colapinto (Arg./Alpine),
16. Esteban Ocon (Fr./Haas),
17. Alexander Albon (Thaj./Williams),
18. Carlos Sainz jr. (Šp./Williams), 19. Oliver Bearman (V.Brit./Haas)
nedokončili:
Valtteri Bottas (Fín./Cadillac) 14. kolo,
Sergio Perez (Mex./Cadillac) 49. kolo,
Oscar Piastri (Aus./McLaren) 56. kolo
celkové poradie (11 z 23):
1. Antonelli 219 b,
2. Hamilton 169,
3. Russell 160,
4. Leclerc 138,
5. Norris 128,
6. Verstappen 109,
7. Piastri 92,
8. Hadjar 68,
9. Lawson 43,
10. Gasly 42,
11. Lindblad 23,
12. Colapinto 19,
13. Bearman 18,
14. Bortoleto 10,
15. Sainz jr. 6,
16. Albon 5,
17. Ocon 3,
18. Hülkenberg 2,
19. Alonso 1
pohár konštruktérov (11 z 23):
1. Mercedes 379 b,
2. Ferrari 307,
3. McLaren 220,
4. Red Bull 177,
5. Racing Bulls 66,
6. Alpine 61,
7. Haas 21,
8. Audi 12,
9. Williams 11,
10. Aston Martin 1
Tadej Pogačar vyrovnal rekord piatym triumfom na Tour de France
F1: Sepang má výnimočné postavenie. Veľká cena Bahrajnu napokon bude, ale v Malajzii