F1: VEĽKÚ CENU MONAKA VYHRAL HAMILTON

Monte Carlo 26. mája- Britský pretekár Lewis Hamilton na Mercedese triumfoval na Veľkej cene Monaka, šiestych pretekoch seriálu F1. Na druhom mieste síce prišiel do cieľa Max Verstappen na Red Bulle, ktorý však počas pretekov dostal 5-sekundovú penalizáciu, po ktorej obsadil 4. priečku. Na druhom mieste tak skončil Sebastian Vettel na Ferrari, tretí bol Valtteri Bottas na Mercedese.





Prvýkrát v sezóne sa stalo, že sa preteky neskončili dvojitým víťazstvom Mercedesu. Pre Hamiltona to bolo štvrté víťazstvo v sezóne (77. v kariére), ktorým si zvýšil náskok na čele celkového poradia. Seriál F1 bude pokračovať siedmym podujatím v nedeľu 9. júna na VC Kanady.Úvodné zákruty nepriniesli zmenu v poradí na čele pretekov, Hamilton s Bottasom i Verstappenom si bez problémov postrážili prvé tri priečky. Leclerc, ktorý štartoval až z 15. pozície, sa na domácich pretekoch pokúsil o stíhaciu jazdu. V 8. kole sa v ostrej zákrute tesne dostal cez Grosjeana, no o kolo neskôr ho na rovnakom mieste nepustil Hülkenberg. Monačan na to doplatil defektom, ktorý síce vyriešil návštevou boxov, no poškodený mal aj podvozok a o pár kôl definitívne skončil v pretekoch. V 12. kole došlo v boxoch ku kontaktu Verstappena s Bottasom, ktorý traťoví komisári ohodnotili 5-sekundovým trestom pre Holanďana za nebezpečný výjazd. Verstappen sa tak ocitol na 2. mieste za Hamiltonom.Rušné dianie pokračovalo aj na trati, keď kolízia Giovinazziho s Kubicom v 16. kole spôsobila krátku zápchu v jednej zo zákrut. Ďalšie kolá priniesli pokojné dianie a poradie na predných priečkach sa nemenilo. Hamilton si držal prvú pozíciu, hoci Verstappen sa dlho držal v tesnom závese. Verstappen si bol vedomý 5-sekundovej penalizácie, no rozdiely na čele poradia boli iba minimálne a tak sa z 2. miesta prepadol na nepódiovú 4. pozíciu. V 76. kole sa riskantne pokúsil predbehnúť Hamiltona pred šikanou, ale Brit odolal."Dúfam, že Niki (Lauda) je na nás pyšný, chýba nám. Mal som prázdne gumy, ale nechcel som ísť do boxov. Kedysi sa mi niečo podobné stalo ešte vo farbách Mclarenu. Dnes som si na to spomenul a nechcel som prísť o víťazstvo. Na 6. pretekoch sme získali 6. víťazstvo a ja som pyšný na celú zostavu u nás v Mercedese.""Vždy sa môže niečo stať. Naši mechanici odviedli výbornú prácu v boxoch, ale na lepší výsledok to dnes nebolo. Dnes sme veľmi mysleli na Nikiho, bola to ikona nášho športu.""Počas víkendu som cítil našu rýchlosť. Po zastávke v boxoch to vyzeralo nádejne, napokon som nenaplnil svoj cieľ. Ako tím však môžeme byť spokojní."