F1: Verstappen po triumfe v Imole: Mal som výborný štart

Holandský pilot F1 Max Verstappen na Red Bulle zvíťazil na Veľkej cene Emilie Romagna, druhom podujatí sezóny 2021. Na druhom mieste prišiel na okruhu v Imole do cieľa úradujúci majster sveta Brit Lewis Hamilton na Mercedese, tretí finišoval jeho krajan Lando Norris na McLarene, pre ktorého to bolo druhé pódiové umiestnenie v kariére.



Verstappen sa dostal pred víťaza kvalifikácie Hamiltona už krátko po štarte a napokon si prvú priečku udržal až do konca. Hamilton predviedol príkladnú stíhaciu jazdu. V 31. kole vyšiel mimo trať a vrátil sa až na 9. pozícii. Preteky na 30 minút prerušili po kolízii Valtteriho Bottasa a Georgea Russella. Na čele celkového poradia sa vďaka bodu navyše za najrýchlejšie kolo udržal Hamilton (44 bodov) pred Verstappenom (43). Tretie preteky sezóny sú na programe v nedeľu 2. mája v Portugalsku.

Holandský jazdec F1 zo stajne Red Bull Max Verstappen počas pretekov nedeľňajšej Veľkej ceny Emilie-Romagna formuly 1 na okruhu Imola, v talianskej Imole 18. apríla 2021.

Foto: TASR/AP



V úvode pretekov bola trať zmáčaná dažďom. Ešte v zahrievacom kole Charles Leclerc neudržal monopost na trati, ale napokon riadne odštartoval. Alonso vrazil do múru, Lance Stroll s Bottasom mali problémy s pneumatikami, ale to ich nepripravilo o štart do pretekov. Vynikajúci štart predviedol tretí Verstappen, ktorý sa okamžite natlačil k Hamiltonovi. Krátko na to ho predbehol a dostal sa na prvú priečku. Brit vyviazol s poškodeným predným krídlom, štvrtý Leclerc sa posunul pred Sergia Pereza na 3. miesto.