F1: Verstappen získal pole position na Veľkú cenu Saudskej Arábie

Holanďan Max Verstappen na Red Bulle sa časom 1:27,294 min stal víťazom kvalifikácie na Veľkú cenu Saudskej Arábie, piateho podujatia šampionátu majstrovstiev sveta F1. O jednu stotinu sekundy prekonal Austrálčana Oscara Piastriho z McLarenu, z tretieho miesta v nedeľňajších pretekoch odštartuje Brit George Russell na Mercedese (+0,113). Záverečnú časť kvalifikácie poznačila nehoda Brita Landa Norrisa na Mclarene, ktorý bol na popredných pozíciách v prvých dvoch častiach kvalifikácie.





„Po treťom meranom tréningu a celom víkende som rozhodne nečakal, že budem na pole position. Monopost cez noc ožil. Urobili sme finálne zmeny a oveľa lepšie sa s ním jazdilo. Kvalifikačné kolo bolo extrémne náročné skrz steny, ale zvládli sme to. Je to skutočne uspokojujúce. Vyhrať kvalifikáciu znamená pred nedeľou najlepšiu pozíciu. Bude to ťažké, ale dáme do toho všetko,“ citovala agentúra DPA Verstappena po kvalifikačnom triumfe.

Veľká cena Saudskej Arábie - kvalifikácia, výsledky:



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:27,294 min., 2. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +0,010 s, 3. George Russell (V. Brit./Mercedes) +0,113, 4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +0,376, 5. Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) +0,572, 6. Carlos Sainz (Šp./Williams) +0,870, 7. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +0,907, 8. Juki Cunoda (Jap./Racing Bulls) +0,910, 9. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +1,073, 10. Lando Norris (V. Brit./McLaren) bez času