Fabriky sa na Slovensku zatvárať nebudú, Matovič vyvracia fámy posledných dní

26.2.2021 (Webnoviny.sk) - Fabriky na Slovensku sa napriek aktuálnej epidemickej situácii zatvárať nebudú. Na sociálnej sieti to potvrdil premiér Igor Matovič . Ako dodal, žiadne návrhy v súvislosti s niekoľkodňovými rokovaniami s vedcami, síce podľa dohody nemali komunikovať predtým, ako sa s nimi stotožnia všetky koaličné strany, v tejto veci ale urobil výnimku.„Niektoré médiá začali posledné dni ľudí doslova strašiť “zaručenými informáciami”, ako vláda ide zavrieť všetky fabriky. Vzhľadom na to, že tieto chýry môžu mať devastačné účinky na investičné rozhodnutia a zásadne ovplyvniť obraz slovenského podnikateľského prostredia, musím tieto chýry dementovať. Nie je to pravda," uviedol predseda vlády.Podľa neho ide o úplne krajnú možnosť, ktorá pripadá do úvahy a po ktorej siahli už viaceré štáty. „Ale, pred nami všetkými stojí ešte úplne posledná úloha - nájsť v sebe dostatok síl, chuti a schopnosti zjednotiť sa a tento zápas spolu vyhrať. Platí totiž kľúčová zásada ... vírus je len tak silný, ako my sme slabí," odkázal premiér.