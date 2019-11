Facebook by zverejnil Hitlerovi reklamy na „riešenie židovského problému“, tvrdí komik Cohen

Sacha Baron Cohen

je známy fiktívnymi postavami ako Ali G, Borat, Brüno či admirál generál Aladeen, ktoré stvárnil vo filmoch Ali G Indahouse (2002), Borat: Nakúkanie do ameryckej kultúry na objednávku slavnoj kazašskoj národa (2006), Brüno (2009) a Diktátor (2012). Zahral si tiež v snímkach Rýchlo a desivo: Šialené preteky (2006), Sweeney Todd: Čertovský holič z Fleet Street (2007), Hugo a jeho veľký objav (2011), Bedári (2012), Grimsby (2016) alebo Alica v Krajine za zrkadlom (2016).





23.11.2019 (Webnoviny.sk) - Keby Facebook existoval v 30. rokoch, mohol by tam nacistický vodca Adolf Hitler propagovať svoje antisemitské názory. Uviedol to britský herec Sacha Baron Cohen v prejave v New Yorku. V ňom kritizoval sociálne médiá, medzi nimi aj Google, Twitter a YouTube za to, že podsúvajú „absurdnosti miliardám ľudí“. Vyjadril sa tak na na konferencii židovskej mimovládnej organizácie Liga proti hanobeniu (ADL).„Ak im zaplatíte, Facebook zverejní akúkoľvek politickú reklamu, aj keď je to klamstvo. Ešte vám aj pomôžu presne zacieliť tieto klamstvá na ich používateľov pre maximálny efekt. Na základe tejto zvrátenej logiky, keby Facebook existoval v 30. rokoch, umožnil by Hitlerovi zverejňovať 30-sekundové reklamy na jeho 'riešenie židovského problému',“ vyhlásil Cohen.Podľa jeho slov preto prišiel čas „od základov prehodnotiť“ sociálne médiá a to, ako šíria „nenávisť, konšpirácie a klamstvá“.Mediálne spoločnosti sa dostávajú pod čoraz väčší tlak, aby obmedzili šírenie dezinformácií v rámci politickej reklamy. Facebook tvrdí, že nebude overovať fakty v politickej reklame, Twitter ju, naopak, všetku zakázal. Spoločnosť Google oznámila, že politickú reklamu obmedzí.Informácie pochádzajú z webstránky bbc.com a archívu agentúry SITA.