Facebook dostal po škandále okolo ochrany údajov polmiliónovú pokutu

Londýn 25. októbra (TASR) - Britský úrad na ochranu údajov udelil vo štvrtok spoločnosti Facebook pokutu 500.000 libier (567.000 eur) v súvislosti so škandálom okolo firmy Cambridge Analytica, ktorá využívala osobné údaje miliónov používateľov tejto sociálnej siete bez toho, aby o tom vedeli. Informovali o tom tlačové agentúry AP a DPA.Úrad komisára pre informácie (ICO) oznámil, že spoločnosť Facebook sa dopustila. V rokoch 2007-2014 podľa úradu "" uviedla šéfka ICO Elizabeth Denhamová.Z výsledkov vyšetrovania úradu tiež vyplýva, že Facebook nezaisťoval bezpečnosť osobných informácií, v dôsledku čoho jeden z vývojárov získaval údaje, ktorých časť poskytol iným organizáciám vrátane materskej spoločnosti firmy Cambridge Analytica, SCL Group.Zmienená pokuta je najvyššou finančnou sankciou, akú môže ICO uložiť na základe britských zákonov o ochrane údajov platných v čase, keď došlo k ich porušeniu. Úrad ju avizoval už v júli, jej výšku však nezmenil ani po následnom zvážení námietok Facebooku. Ak by k porušeniu došlo po tom, ako vstúpilo do platnosti nové nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR), pokuta by bola oveľa vyššia.Facebook v reakcii na štvrtkové oznámenie o pokute uviedol, že momentálne skúma rozhodnutie ICO.píše sa vo vyhlásení spoločnosti.Londýnska konzultačná firma Cambridge Analytica pracovala pred americkými voľbami 2016 pre predvolebný tím Donalda Trumpa. Podľa Facebooku neoprávnene získala prístup k osobným údajom asi 87 miliónov používateľov sociálnej siete prostredníctvom iného akademického subjektu. Firma tvrdí, že tento počet bol oveľa nižší. Jej bývalý pracovník a neskorší informátor Christopher Wylie uviedol, že firma sa zameriavala na vytváranie psychografických profilov, ktoré by mohla použiť na ovplyvnenie hlasovania niektorých ľudí.Cambridge Analytica ukončila svoju činnosť v máji.