Facebook odstránil účty napojené na Rusko a Irán

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 22. augusta (TASR) - Spoločnosť Facebook oznámila, že odstránila v utorok zo svojej platformy 652 stránok, skupín a účtov spojených s Ruskom a Iránom, a to za "ktoré zahŕňalo zdieľanie politického materiálu. Informovala o tom v stredu agentúra AP.Podľa nej sociálna sieť Facebook podnikla tento krok v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do Kongresu. Riadne voľby do 435-člennej Snemovne reprezentantov a približne tretiny 100-členného Senátu sa budú konať 6. novembra.Facebook uviedol, že kroky na odstránenie 652 stránok, skupín a účtov boli výsledkom štyroch vyšetrovaní, z ktorých tri zahŕňali Irán a jedno Rusko.Prvé vyšetrovanie sa týkalo skupiny prepojenej s iránskymi štátnymi médiami. Mala názvov "Liberty Front Press" a vytvorila viacero účtov na Facebooku i sociálnej sieti Instagram, ktoré sledovalo 155.000 ďalších účtov. Prvé účty boli vytvorené v roku 2013 a ponúkali politický obsah o Blízkom východe, Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch. Zameranie na Západ sa zvýšilo od minulého roka.Druhá skupina mala tiež viac účtov a sledovalo ju 15.000 ďalších. Bola prepojená s "Liberty Front Press" a pokúsila sa preniknúť do cudzích účtov a šíriť škodlivý softvér. Facebook tvrdí, že tieto pokusy prekazil.Tretiu skupinu, ktorá takisto pôsobila z Iránu, sledovalo až 813.000 účtov. Tiež zdieľala politický obsah o Blízkom východe, Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch.Všetky tieto skupiny prepojené na Irán vynaložili na reklamu dohromady približne 12.000 dolárov.Štvrtá skupina, ktorá bola zameraná na Sýriu a Ukrajinu, bola prepojená so zdrojmi, ktoré USA spojili s ruskou vojenskou spravodajskou službou.dodal Facebook.Spoločnosť výrazne posilnila kontrolu svojej platformy od minulého roka, keď vyhlásila, že ruskí agenti cez sociálnu sieť úspešne podnikli operácie s cieľom ovplyvniť prezidentské voľby v roku 2016, poznamenala AP.