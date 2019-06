Facebook odvolal zákaz obalu albumu od Led Zeppelin, na ktorom sú nahé deti

Porušenie pravidiel sociálnej siete

Deti sa šplhajú po Giant’s Causeway

LONDÝN 22. júna (WebNoviny.sk) - Sociálna sieť Facebook zrušila zákaz obalu albumu Houses of the Holy (1973) od už nefungujúcej anglickej kapely Led Zeppelin, na ktorom sú vyobrazené nahé deti. Informuje o tom televízia CNN.Obal tento týždeň zverejnila na svojom facebookovom konte webstránka Ultimate Classic Rock, následne ho ale zmazali, pretože porušoval pravidlá sociálnej siete.Facebook neskôr svoje rozhodnutie odvolal s tým, že obrázok má kultúrny význam. „Ako vysvetľujú naše komunitné štandardy, na Facebooku nepovoľujeme snímky nahých detí. Ale vieme, že toto je kultúrne významná snímka. Preto obnovíme príspevky, ktoré sme odstránili,“ povedal hovorca Facebooku pre Ultimate Classic Rock.Na obale albumu Houses of the Holy, ktorý bol nominovaný na cenu Grammy, sú vyobrazené nahé deti, ktoré šplhajú po skalnom útvare Giant’s Causeway v Severnom Írsku. Navrhlo ho britské dizajnérske štúdio HipgnosisFacebook vo svojich pravidlách uvádza, že „nepovoľuje obsah, ktorý sexuálne zneužíva alebo ohrozuje deti“. Sociálna sieť tvrdí, že často maže nahé obrázky detí, ktoré v dobrej viere zverejňujú ich rodičia, aby „pomohla zabrániť možnosti, že ich opätovne použijú alebo zneužijú druhí ľudia“.