Facebook pred eurovoľbami zrušil v Taliansku podozrivé účty

Miláno 13. mája (TASR) - Sociálna sieť Facebook v nedeľu informovala, že zrušila niekoľko užívateľských účtov v Taliansku, ktoré boli buď falošné, alebo šírili pred blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu falošné správy.Ako v pondelok pripomenula agentúra Reuters, Európska únia varovala, že zo zahraničia môže dôjsť k pokusom o zasahovanie do kampane pred voľbami do europarlamentu, ktoré sa v jednotlivých členských štátoch uskutočnia v dňoch 23.-26. mája. Európska komisia preto v apríli vyzvala spoločnosti Google, Facebook a Twitter, aby urobili viac pre boj proti falošným správam pred eurovoľbami.Facebook informoval, že boli odstránené. Niekoľko stránok bolo zasa zrušených z dôvodu porušenia pravidiel o zmene mena používateľa.Hovorca Facebooku v Taliansku dodal, že. Dodal, že rozhodnutie o zablokovaní stránok bolo prijaté aj na základe analýzy poskytnutej aktivistickou skupinou Avaaz.Avaaz v nedeľu informoval, že Facebook v Taliansku zrušil 23 účtov, ktoré sledovalo viac ako 2,46 milióna ľudí. Išlo o účty, ktoré šírilio témach ako migrácia a očkovanie, ako aj antisemitizmus.Reuters dodal, že viac ako polovica zrušených účtov podporovala buď Hnutie piatich hviezd alebo stranu Liga Severu, ktoré sú súčasťou vládnej koalície a programovo sa hlásia k nacionalistom.Reuters pripomenul, že veľké internetové platformy vlani v októbri pristúpili k dobrovoľnému kódexu, ktorý má v Európe zabezpečiť v prvom rade transparentnosť digitálnych volebných kampaní.Politická reklama na sieťach a platformách prevádzkovaných veľkými firmami by napríklad mala byť jasným spôsobom rozpoznateľná a nemala by byť zavádzajúca - napríklad ohľadom toho, kto reklamné oznámenie zaplatil. Spoločnosti majú mať tiež jasne dané a zrozumiteľné postupy na identifikáciu a rušenie falošných účtov, často využívaných na šírenie dezinformácií či tzv.povedal hovorca Facebooku.