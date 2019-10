Facebooku sa v 3. kvartáli výrazne zvýšili zisk aj tržby

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Menlo Park 31. októbra (TASR) - Facebooku sa v 3. kvartáli darilo aj napriek škandálom a pokračujúcej kritike týkajúcej sa spornej politickej reklamy.Čistý zisk za tri mesiace od júla do septembra medziročne stúpol o 19 % na 6,1 miliardy USD (5,5 miliardy eur) alebo 2,12 USD na akciu, uviedol to internetový koncern v stredu (30. 10.) po zatvorení newyorskej burzy. Analytici počítali so ziskom 5,47 miliardy USD alebo 1,91 USD na akciu. Tržby vzrástli o 29 % na 17,7 miliardy USD. Počet mesačných aktívnych používateľov Facebooku sa zvýšil o 8 % na 2,45 miliardy.Výsledky jasne prekonali očakávania trhu a akcie Facebooku zareagovali výrazným nárastom.Facebook však zostáva pod tlakom pred blížiacimi sa budúcoročnými prezidentskými voľbami v USA. Opäť musí čeliť kritike, že koncern robí len málo proti rozširovaniu propagandy a falošných správ. Ďalšou témou, ktorá prenasleduje Facebook, je ochrana údajov.(1 EUR = 1,1106 USD)