Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie je dobrou voľbou pre budúcnosť

Rodinná atmosféra a osobnejšie vzťahy

Tri atraktívne študijné programy

30.3.2022 (Webnoviny.sk) - Rodinná atmosféra, priame prepojenie s praxou prostredníctvom práce v partnerských firmách, možnosť byť súčasťou budúcnosti priemyslu a štúdium atraktívnych odborov doplnené o mnoho mimoškolských aktivít. To všetko ponúka študentom Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Jediná fakulta, ktorá pokrýva celý výrobný cyklus a je v top päťke rebríčka technicky orientovaných fakúlt na Slovensku.Pre každého absolventa vysokej školy je často najväčšou neznámou ďalšie uplatnenie v odbore. V prípade FMMR túto neznámu do rovnice svojho života takmer všetci študenti doplnia už počas štúdia vďaka partnerstvu školy s významnými priemyselnými podnikmi a ďalšími partnermi ako sú napríklad U. S. Steel či Železiarne Podbrezová a desiatky ďalších.„Ako sa vraví 'lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť' a aj preto kladieme veľký dôraz na to, aby študenti počas štúdiá absolvovali čo najviac exkurzií u našich partnerov. Veľmi často sa stáva, že sprievodcami na exkurziách sú práve absolventi fakulty, ktorí sa úspešne etablovali vo svojom odbore. Stať sa ich kolegami môžu študenti už počas štúdia formou letných alebo celoročných stáži, alebo formou spolupráce na záverečných prácach,“ hovorí doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU v KošiciachVeľkou devízou fakulty je rodinná atmosféra, ktorá vládne nielen v škole ale aj mimo nej. „Učitelia na fakulte žijú svojou prácou a svoje znalosti s radosťou a zápalom odovzdávajú ďalším generáciám, alebo ako oni hovoria 'mladším kolegom'. Vďaka 'veľkosti' fakulty sú vzťahy medzi učiteľmi a študentami omnoho osobnejšie. Našou filozofiou je partnerský, dovolím si tvrdiť až priateľský prístup, sme tím – keď jeden už nevládze, ostatní ho potiahnu,“ vysvetľuje dekanka fakulty.Študentský život, ale nie je len o štúdiu, ale aj o tom, čo môžu študenti zažiť mimo školy. Aj v tomto smere má Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie čo ponúknuť. „Vzťahy medzi študentami a učiteľmi sa prehlbujú aj na mimoškolských aktivitách. Navzájom sa lepšie spoznať môžu už v prvom ročníku na tradičnom Šachťáku spojenom s imatrikuláciou. Tradícia Šachťákov pritom siaha až do 18. storočia, keď sa na ňom študenti zabávali už od založenia Banskej akadémie v Banskej Štiavnici. Pred samotným Šachťákom sa pravidelne organizujú Hutnícke spevy kde sa študenti pri hutníckych piesňach oboznámia s hutníckymi tradíciami. Vo vyšších ročníkoch sa študenti môžu zabaviť tiež na cechovačke a každoročných mikulášskych oslavách," približuje ďalšie lákadlá štúdia dekanka doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.Aj samotné štúdium v troch atraktívnych študijných programoch – Hutníctvo, Materiály a Recyklácia a spracovanie odpadov – ponúka študentom zaujímavé možnosti. Môžu napríklad študovať aj v takzvanej dennej forme kombinovanou metódou, kde sa výučba realizuje prevažne vo štvrtok a v piatok, s približne 50%-ným podielom prezenčnej metódy (priamy kontakt s učiteľom) výučby, zvyšok je realizovaný dištančne (komunikácia prostredníctvom online platforiem založených na využívaní počítačových sietí). Pritom aj študenti kombinovanej metódy štúdia majú status denného štúdia so všetkými výhodami študentov denného štúdia (ISIC preukaz, motivačné štipendium, študentské zľavy, bezplatné štúdium a pod.), podobne ako študenti dennej formy prezenčnou metódou štúdia. A samozrejme celé štúdium je bezplatné!Aj vy môžete získať atraktívne vysokoškolské vzdelanie s budúcnosťou. Stačí do 30. apríla 2022 vyplniť elektronickú prihlášk u, ktorú spolu s množstvom ďalších informácií o fakulte s takmer rodinnou atmosférou nájdete na webe: http://fmmr.tuke.sk/