Falcao podpísal zmluvu s Galatasarayom Istanbul

Radamel Falcao, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 3. septembra (TASR) - Kolumbijský futbalista Radamel Falcao bude v kariére pokračovať v tureckom klube Galatasaray Istanbul. Tridsaťtriročný útočník prišiel do tímu ako voľný hráč po tom, ako mu vypršala zmluva s AS Monaco.Falcao prišiel do Istanbulu v pondelok a na letisku ho vítal dav fanúšikov, podľa BBC ich prišlo až 25-tisíc. V minulosti patril k najlepším kanonierom v Európe, obliekal si dresy FC Porto, Atletica Madrid, Manchestru United či FC Chelsea.Spoločne s ním získal Galatasaray na hosťovanie útočníka Brightonu Florina Andoneho a stredopoliara Southamptonu Maria Lemina.