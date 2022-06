Falcon 4G od slovenskej firmy patrí medzi svetovú špičku, dokáže detekovať jedované plyny aj biologické hrozby

Citlivosť má stonásobne vyššiu

Vhodné aj na civilný trh

6.6.2022 - Slovenské zariadenie Falcon 4G dokáže detekovať v ovzduší jedovaté plyny, priemyselné chemikálie a biologické hrozby až na vzdialenosť šesť kilometrov. Zariadenie, ktoré vyrába slovenská technologická firma SEC Technologies, patrí podľa štátneho tajomníka ministerstva obrany SR (MO SR) Mariana Majera medzi svetovú špičku v oblasti detekčnej technológie a Slovensko sa môže v budúcnosti orientovať na inovatívne technológie v oblasti obrany a bezpečnosti.Majer o tom informoval počas návštevy výskumného a vývojového centra SEC Technologies v Liptovskom Mikuláši.Zariadenie sa vyvíja a vyrába v novootvorenom výskumnom a vývojovom centre SEC Technologies v Liptovskom Mikuláši. Falcon 4G a jeho štvrtá generácia dokáže pomocou lasera rozpoznať v ovzduší jedovaté plyny, priemyselné chemikálie a biologické hrozby.Oproti zahraničnej konkurencii dosahuje až 100-násobne vyššiu citlivosť a zároveň to je jediný aktívny diaľkový detektor na svetovom trhu. Zástupcovia spoločnosti a MO SR hovorili tiež o možnostiach zjednodušenia exportu týchto zariadení, o možnostiach zapojenia spoločnosti SEC Technologies do európskych inovačných programov, ktoré riadi Európska obranná agentúra (EDA), ale tiež o ďalšej podpore inovatívnych projektov slovenského zbrojárskeho priemyslu zo strany MO SR.Okrem obranného priemyslu je použitie detekčnej technológie vhodné aj na civilný trh. Spoločnosť získala v roku 2021 investíciu vo výške tri miliardy eur od súkromných investorov platformy Crowdberry, a.s. a štátneho Venture to Future Fund, a.s. na expanziu svojej výrobnej kapacity a ďalší vývoj detekčnej technológie, okrem iného aj na civilný trh.Po spoľahlivej detekcii plynov na diaľku je totiž veľký dopyt aj v mnohých priemyselných odvetviach a táto technológia nájde využitie i v segmente ochrany životného prostredia.