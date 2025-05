Falošné vysvedčenie aj útoky na rodinu. Proeurópsky rumunský prezidentský kandidát čelí tvrdej dezinformačnej kampani

Súboj o prezidentský úrad: Dan verzus Simion

Dezinformácie sa týkajú aj jeho súkromia

Kampaň prichádza po tom, čo vlani v prezidentských voľbách zvíťazil krajne pravicový kandidát Calin Georgescu vďaka masívnej kampani na TikToku. Voľby následne anulovali pre podozrenia z ruského zasahovania. Rumunské úrady sú odvtedy v pohotovosti a pred prvým kolom opakovaných volieb varovali pred „novými pokusmi o manipuláciu a zasahovanie zo strany štátov“.Nicusor Dan, 55-ročný matematik a starosta Bukurešti, sa v nedeľu stretne s krajne pravicovým kandidátom Georgeom Simionom. Medzi najčastejšie šírené dezinformácie patrí falošná fotokópia Danovho maturitného vysvedčenia, ktoré ho vykresľuje ako slabého študenta. AFP však odhalila, že dokument obsahuje jasné nezrovnalosti a pravopisné chyby. Dan na „hrubé fake news“ reagoval v televíznej debate zverejnením svojho skutočného vysvedčenia.Ďalšou manipuláciou je zostrihané video z Danovho stretnutia s rumunskou diaspórou v Madride, ktoré ho falošne vykresľuje ako podporovateľa „LGBTQ propagandy“ v školách. Dan však v plnom zázname zdôraznil, že sexuálna výchova má byť zavedená „v primeranom veku vzhľadom na riziká, ktorým sú deti vystavené“.Dan čelí aj osobným útokom. Šíria sa fámy o jeho súkromí, vrátane tvrdení, že jeho deti neboli pokrstené, čo on aj jeho partnerka popreli. Jeho rezervovaná povaha je terčom posmešných videí a deepfake montáží, pričom Simion ho opakovane označil za „autistu a chudáka“.Podľa Madaliny Botan z Bukureštskej univerzity je to taktika, ktorá má kandidáta „dehumanizovať a vykresliť ho ako nedôveryhodného“. Experti zároveň upozorňujú, že algoritmy sociálnych sietí zvýhodňujú emotívne a radikálne príspevky Simiona. TikTok v marci odstránil viac ako 27-tisíc falošných účtov propagujúcich krajnú pravicu, no podľa správy Global Witness pred druhým kolom platforma zobrazovala novým používateľom takmer trikrát viac krajne pravicového obsahu než iných politických tém.Ďalšia analýza britskej spoločnosti Refute odhalila viac ako 32-tisíc neautentických videí, z ktorých mnohé boli duplikované alebo vygenerované umelou inteligenciou a propagovali Simiona a Georgesca, najmä medzi rumunskými voličmi v zahraničí.