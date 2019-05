Falošnú dedičku ruského pôvodu odsúdili na 4-12 rokov väzenia

Ilustračné foto. Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

New York 10. mája (TASR) - Nemka ruského pôvodu, ktorá podviedla banky, hotely i svojich známych, keď sa vydávala za bohatú dedičku, bola vo štvrtok súdom v New Yorku odsúdená na 4-12 rokov väzenia.Ako v noci na piatok informovala agentúra Reuters, sudkyňa Diane Kieselová vyniesla nad 28-ročnou Annou Sorokinovou, medzi priateľmi známou pod menom Anna Delveyová, trest v rozmedzí od štyroch do dvanástich rokov väzenia s tým, že odsúdená môže o podmienečné prepustenie z väzenia požiadať po odpykaní si štyroch rokov. Za mrežami pritom strávila táto mladá žena už 500 dní.Podľa sudkyne bola Sorokinová bolauviedla Kieselová, pričom poukázala na finančne nákladný život obžalovanej. Patrili k nemu luxusný tovar i preprava súkromnými lietadlami, pričom však "všetko to bol podvod", dodala sudkyňa.Podľa prokuratúry Sorokinová v rokoch 2016-17 okradla ľudí o 275.000 dolárov. Ako sa uvádza v spise, v bohatých ľuďoch sa jej darilo vyvolať dojem, že aj ona sama je bohatá a že je dedičkou impéria v hodnote 67 miliónov dolárov. V hoteloch a letoviskách však po nej zostali nezaplatené účty - len za dovolenku v marockom Marrákeši dlhuje 62.000 dolárov.Pred súdom sa Sorokinová vo štvrtok objavila oblečená v čiernych šatách doplnených čiernymi topánkami a okuliarmi s hrubým čiernym rámom. Prokuratúra na to poukázala, keď tvrdila, že fakt, že obžalovanej pri výberena záverečné pojednávanie pomáhala stylistka, svedčí o tom, že Sorokinová "nemá výčitky svedomia".Sorokinová, ktorá sa narodila v Rusku a do Nemecka sa presťahovala s rodičmi ako tínedžerka, vo štvrtok pred súdom ako jediné povedala, že sa chceUž počas vyšetrovania tvrdila, že nikdy nechcela spáchať trestný čin. Jej advokát Todd Spodek ju prirovnával k spevákovi Frankovi Sinatrovi na začiatku jeho kariéry - tvrdil, že jeho mandantka sa len podobne ako Sinatra snažilaSorokinová bola zdržaná 25. októbra 2017. Následne ju vzali do vyšetrovacej väzby v slávnej newyorskej väznici na ostrove Rikers.